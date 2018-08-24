一如預期 中美貿易談判未有重大進展 雙方繼續各說各話

中美貿易談判周四結束，美國財政部這回再拿出 5 月雙方高層會談時提出清單的修訂版，中國方面繼續堅持願意購買更多美國產品，最終並未取得重大進展。

消息人士指出，雙方對這次會議的期望都很低，並未安排進一步會談。更有中國官員提出，雙方在美國 11 月期中選舉結束前，很可能不會再進行進一步談判。

相關人士指出，美國財政部這回提出雙方 5 月高層級會談提出的要求清單修訂版，反觀中國代表團這回並未有任何妥協的舉動。目前川普內部相對鴿派的官員，也開始向中國施壓要求取消工業補貼，並縮減中國製造 2025 計畫。

消息人士表示，中方在會談中僅繼續承諾會購買更多美國商品，相當於提高此前提出的增加 700 億美元購買規模的提議。

白宮在會後發表聲明指出，雙方在如何實現公平、平衡與互惠的經濟關係，以及中國知識產權等問題交換意見。至於中國則未立即對外發表聲明。

就在雙方談判的同時，美國對中國 160 億美元商品課徵關稅也同步實施，隨後中國也宣布在 23 日中午 12 點 01 分對相同金額的美國商品實施關稅。

目前最受矚目的是川普預計再對中國價值 2000 億美元商品課徵多達 25% 關稅，中國則放話會對 600 億美元美國商品徵稅做為報復，預計最快 9 月 6 日公聽會結束後關稅極可能就會生效。