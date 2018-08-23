貿易戰將重創經濟 Fed心急 出面警告

根據 CNNMoney 分析報導，聯準會 (Fed) 警告，貿易戰升高將對經濟構成重大威脅。然而，只要經濟依舊強勁，Fed 仍將按計畫升息，無視川普總統反對。

在 8 月政策會議中，Fed 官員形容貿易戰威脅所使用的措辭，已較前次會議更為強烈。他們認為貿易戰若大幅升高，將加速通貨膨脹，並促使企業減少投資。其結果，家庭支出將因而下降，對企業的供應鏈造成衝擊。

根據 Fed 官員指出，美國近來提高關稅，已開始導致部份企業提高商品價格。由於未來貿易政策充滿不確定性，某些企業已開始減少或延後投資支出。

有部份 Fed 官員指出，大多企業都擔憂貿易爭議，但目前尚未減少投資或徵人，然而若貿易緊張未能很快解決，他們就可能採取緊縮行動。

關於升息，儘管川普總統反對，Fed 仍將按計畫進行。

Fed 預期今年將再二度升息，並於 9 月開始採取行動。

川普總統於 7 月告訴 CNBC 說，他對 Fed 的升息行動感到不悅。週一，他於接受路透社訪問時，再度使用了類似的措辭。他說，央行應多做些有益經濟的事。

傳統上，總統應避免談論 Fed 的政策，因為央行係獨立於政治之外。

自川普上任以來，Fed 已五次升息，包括 Fed 主席鮑爾上任之後的二度升息。過去幾年，Fed 持續審慎緩慢升息，控制通貨膨脹，避免經濟過熱。

鮑爾於 7 月接受 Marketplace 電台訪問時說，他深切致力於維持 Fed 的獨立性。