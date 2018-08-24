朗詩綠色集團(00106-HK)6個月多賺3倍不派息

朗詩綠色集團(00106-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利2.81784億元(人民幣.下同)，同比升304.43%。每股盈利7分。不派息。

截至2018年6月30日止6個月，該集團之營業收入主要來自於開發及管理服務收入約為3.778億元、物業銷售收入約為16.3億元、以及租金及物業管理費收入約為4110萬元，合計共約為20.5億元，按年下降約11.6%，營業收入下降主要由於物業銷售收入較去年同期下降約21.8%，主要由於實行資產輕型化戰略以來，該公司併表的項目較去年同期減少。開發及管理服務收入總額上升約70.5%。其中向獨立第三方或合作方收取之服務費收入約為人民幣357.1百萬元，比去年同期增長61.5%。

在該集團「資產輕型化」經營戰略下，與獨立第三方或合作方新訂立之委託開發管理合同數量亦有所增加。截至2018年6月30日止6個月，該集團之毛利約為5.064億元，較2017年同期毛利上升約38.4%，該集團之整體毛利率約為24.8%(2017年6月30日約15.8%)，較2017年同期上升9個百分點，主要來源於毛利率較高的開發管理服務收入較上年同期增加約70.5%。合營及聯營項目毛利率約24.6%(2017年6月30日約18.0%)。

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