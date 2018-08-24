[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期 名稱 代碼 理由 備註 ---------------------------------------------------------------------- 2018.08.24 科納-KY 4984 暫停交易 2018.08.24 立宇 5229 下興櫃 考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略 2018.08.29 聯生藥 6471 下興櫃 基於未來經營及長期策 2018.09.01 科納-KY 4984 下市 股份轉換成為II-VI INCORPORATED公司100%持有之子公司 2018.09.04 嘉鋼 2067 更名 嘉義鋼鐵->嘉鋼精密工業 2018.09.10 大統染 1470 更名 大統精密染整->大統新創 2018.09.10 宏森 3522 更名 宏森光電科技->御頂國際 2018.09.10 奇美材 4960 更名 奇美材料->誠美材料 2018.09.10 漢康 5205 更名 漢康科技->中茂能資系統 2018.09.17 遠昇 3089 更名 元炬科研->元炬科研 2018.10.01 昱晶 3514 下市 與新日光能源進行合併 2018.10.01 昇陽光電 3561 下市 與新日光能源進行合併