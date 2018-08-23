◆盤勢分析

台股從年線之下反彈回到 10,800 點之上，不過最明顯是量縮至千億元以下，外資本月份約是小賣，倒是本土投信買超力道較強，但成交量小，一般都將反彈空間較有限，到頭來還是看下週過後外資回來動作。而台股量小容易護盤，短線配合日 kd 值低檔交叉向上，較容易碎步上升，但季線及月線下降至 10,900 點上下，除非放量 1,500 億元以上，否則較不易突破。台股量縮主要還是被動元件族群終於量縮下來，但是股價卻拉回，必須等到價穩量縮才可，連動到矽晶圓及二極體、MOSFET 族群等，短線對此等漲價族群暫觀望。

權值表現，大立光 (3008) 在除開高 60 元後，之後在平盤遊走，最後小跌 5 元，收 4485 元。而原本台積電 (2330) 則開高一元，後來振盪收高，收在 244.5 元，漲 2.5 元，算表現不錯。鴻海(2317)，則表現有點差強人意，開盤 82 元後最低到 81 元，最後才拉高到 81.8 元，漲 0.1 元。

期貨方面，今日開盤在 10781 點左右，拉高 10840 點左右，之後下跌到 10758 點，然後又拉高 10740 點，收最高。

外資今天買了 2454 口，自營和投信則是共買 1414 口，三大法人同站在買方。是因雖然三者同買，現貨量不足，可是期貨量也有所增加，壓力點為 10810 己破，不過多方上次的萬一就在前面，多頭者可能也獲利有限，投資人不如停、看、聽，再做決定。

祝大家操作順利