【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

欣興再轉強，佈局籌碼穩定股

今天大盤量平上漲，到達規劃的反彈目標 10829 點附近，震盪洗盤，這是非常正常的情況，今天大盤拉尾盤，當然還是多方反彈格局，下一個反彈目標是 10900 點，站穩 10725 點開始偏多操作，自然而就有獲利，不過一樣提醒大家，反彈不好操作，有獲利要出場；龍哥有分享，這次也可以空方操作，在壓力點 10829 點附偏空操作，就能夠有獲利機會，這就是紀律操作；大盤跌破 10893 點轉空點，龍哥先前請大家要順勢放空操作，就可以簡單獲利，這就是按照規劃操作，該進場就進場，該出場就出場。這個大盤，龍哥很早就提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。每天提醒大家，雖然被動元件有反彈訊號，建議搶反彈的操作要快，否則容易受傷，看看今天被動又弱勢囉。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！

今天外資期貨多單增加 2454 口，自營商期貨空單減少 1052 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性佈局，大盤上漲，外資多單連續增加，持續看反彈格局。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，2383 台光電，6274 台燿，3037 欣興

2458 義隆，2439 美律，3227 原相，3533 嘉澤，2421 建準

1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼

1477 聚陽，1476 儒鴻，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10725 點開始偏多操作，現在防守 10775 點；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作，10725 點移動停利出場。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估