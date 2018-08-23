中海油(00883-HK)上半年多賺56.78%至254.77億元 每股派0.3港元

中國海洋石油(00883-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入為人民幣1056.49億元(單位下同)，同比增加14.39%，公司股東應佔利潤為254.77億元，同比增加56.78%，每股基本盈利0.57元，派發中期股息每股0.3港元(含稅)。

2018年上半年，油氣淨產量為2.38億桶油當量，同比增加0.1%，油氣銷售收入為903.1億元，同比增加20.5%。

今年上半年，天然氣產量同比上升11%。渤海最大氣田渤中19-6的成功評價，以及中國海域首個自營深水氣田陵水17-2進入開發建設階段，為天然氣業務開拓了新局面。

在中國海域，公司堅持價值勘探的理念，上半年共取得6個商業發現和33口成功評價井。評價證實了渤海海域最大的氣田渤中19-6，有望形成超億噸油當量的大氣田，在未來將為華北地區提供優質低碳能源。此外，渤中29-6油田獲成功評價，有望建成億噸級油田。

在海外，公司繼續聚焦戰略核心區，今年以來在圭亞那再獲Ranger、Pacora和Longtail三個新發現，併對Liza油田進行了成功評價，進一步提升了資產價值，為項目開發提供堅實資源基礎。此外，公司在上半年完成了海外管理架構的整合，全面提升了海外資產運營管理水平。

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