孫楊穿361度領獎惹麻煩 361度上半年業績如何

2018年8月20日，雅加達亞運會上，孫楊在200米自由泳中拿下了他的亞運會首金。在舉行頒獎典禮時，三面旗幟突然齊齊墜落。孫楊立即走下領獎台，與工作人員溝通，強烈要求重新奏國歌升旗。孫楊對主辦方的連續三遍one more time，赢得網友的一直好評。然而緊接著安踏卻炮轟孫楊，個人利益淩駕於國家利益之上，原因是孫楊沒有穿安踏贊助國家隊的領獎服。有央視體育評論員評論道，一名中國運動員在領獎台上身穿和其他中國運動員完全不同的服裝，在近代奧林匹克運動建立起自己的商業體係和規則之後，這是前所未見的，完全無視規則和契約精神的特例。今日中午，孫楊的贊助商三六一度國際有限公司（下面簡稱361度，股票代碼：1361）發佈了2018年上半年業績公告。

來源：網絡公開資料

361度發半年業績報 營業額漲幅7.8%

來源：中期業績報

財華社認為，孫楊未穿安踏贊助的領獎服，顯然是有違契約精神的。然而孫楊不過是361度與安踏競爭的外在表現，361度在這次的事件中可是引來了大量的關註，雖然是負面影響，但廣告效果還可以。由361度發佈的業績來看，營業額由2017年上半年的人民幣27.98億元漲到了30.17億元，漲幅7.8%。營業額上漲，361度的淨利潤也取得了一定程度的增長，淨利潤由2017年上半年的人民幣3.18億元漲到了3.35億元，漲幅5.3%。

成人鞋類服飾仍是主力 童裝營業額增幅18.8%

來源：中期業績報

按產品來看，成人的鞋類與服飾仍然是361度營業額的主力，分别佔361度上半年總營業額的45.2%與40.1%。2018年上半年，361度旗下成人鞋類售出1394萬雙，平均每雙批發單價97.7元比去年同期下架9.5元，營業金額13.6億元，增幅4.0%。成人服飾類平均批發單價上漲了5.5元，銷量比去年同期有所下降，但營業額達到12.9億人民幣，比去年同期上漲8.1%。童裝類作為361度的新興主打產品表現突出，平均批發單價為55.8元，售出653.8萬件，營業額3.65億人民幣，漲幅達到了18.8%。營業額漲幅最大的是成人配飾類產品，上漲了37.9%，但主要原因是平均批發單價上漲了56.5%，同時銷量下降了12.0%。

結語

361度作為我國體育用品行業領先品牌，雖然近些年取得了不錯的業績，但業績、知名度仍舊與我國其他領先品牌有不小的差距。安踏體育上半年營收105.53億元人民幣，比去年同期增長了44.1%。剛剛完成轉型的李寧上半年收入達到47.13億元，較2017年同期上升約17.9%。可以說361度無論是業績還是增速都與這倆家有著較大差距，要想在市場份額上取得更大突破，無論是營銷方案還是產品，361度都需要作出更多努力。值得一提的是，剛剛打破女子50米仰泳記錄獲得冠軍的劉湘，她的贊助商也是361度。

作者：呂品

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)