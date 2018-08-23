小米集團：業績超預期增長，業務全面開花

8月22日晚間，小米集團（以下簡稱：小米；港股代碼：01810——HK）在港交所披露2018年上半年度業績報告，這也是小米赴港上市以來第一次披露半年度報告。果然，小米不負眾望，業績表現亮眼，在港交出上市後的一份完美業績答卷。

那麽，接下來就讓我們看看，小米究竟有哪些業績亮點？

業績超預期增長

根據中期業績報告顯示，截至2018年6月30日，小米實現營業收入人民幣796.48億元，同比去年同期增長75.4%，經調整後的利潤為38.16億元，同比增長62.2%。

（圖片來源：港交所）

不僅如此，小米二季度業務也是全面開花。根據財報數據可知，小米第二季度實現營業收入452.36億元，同比增長68.3%，經調整後的利潤為21.17億元，較去年同期相比增長25.1%。其中，小米手機業務收入為305.01億元，同比增長58.7%；互聯網服務收入為40億元，較去年同期相比63.6%；IoT與生活消費產品收入為103.79億元。

（圖片源於：港交所）

從以上數據可以看出，小米的智能手機、互聯網服務、IoT與生活消費產品等業務均實現大幅增長。而此前，有分析師對小米營收進行全面評估，預期其營業收入380億元，利潤為17億元，然而，從現在來看，小米各項業務數據均是超預期增長。

業績提振股價

以上亮眼的業績數據在一定程度上有助於提振投資者的信息，對小米股價無疑是一件好消息。受此消息影響，今日小米開盤上漲3%，上午一度拉升7個點，盤中最高18.96港元/股。

自上市以來，小米股價波動比較大，在上市最初達到22港元/股最高峰時，股價開始下滑，最低時進入破發區。

（圖片來源：同花順）

在某種程度上，小米中期業績報告的發佈拯救了小米股價的走勢。

雖然上半年小米業績增長喜人，但是進入7月和8月以後，華為、VIVO、OPPO等開始集中發佈新款產品，受此影響，小米在國内市場的銷量略有下滑。同時，面臨競爭對手不斷推出高端智能機型產品，小米8卻未能在3000元以上智能機型市場站穩腳跟，在拓展高端市場方面小米還需更多的時間。

隨著科技的快速發展，手機市場競爭也是更加激烈，不僅面對國内同行業的競爭，還要面對來自海外同行業的競爭，但是小米的生態實力強大，領先國内同行業其他企業。

作者：劉玲玲

編輯：賀秋霞

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