樂信二季報：電商+P2P 凈利潤年增率大漲2905%

8 月 23 日美股盤前，樂信（LX) 公布了 2018 年第二季財報。

營業收入 178.3 億元人民幣，年增率上漲 35.4%，實現凈利潤 4.65 億元，年增率上漲 2905%。

累計註冊用戶人數達到 2920 萬人，比上第一季增長 11%；借款人數達到 890 萬人，環比上漲 9%。

網路借貸行業寒冬中的小太陽 凈利潤年增率暴漲 2905%

2018 年第二季，樂信實現營業收入 173.5 億元人民幣，年增率上漲 35.4%，環比上漲 15.5%。其中電商業務收入 6.3 億元，年增率上漲 2%，環比漲幅近 10%；貸款業務收入 11.5 億元，年增率大漲 65%，環比上漲 16% 。貸款業務在總收入中的占比持續上升，已經達到 64.6%。

數據來源：公司公告 見智研究整理

實現凈利潤 4.7 億元人民幣，年增率達到 2905% 漲幅，環比漲幅也達到了 217.7%。

數據來源：公司公告 見智研究整理

營業成本方面，在貸款業務逐漸扛起創收大旗的同時，公司的壞帳水平也略有上升。第二季壞帳準備占營業成本比例為 20%，而去年同期這一比例僅為 14%，但較上第一季的 25% 已經有明顯改善。

數據來源：公司公告 見智研究整理