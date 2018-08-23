【永豐期貨】台指選擇權盤後－台股拉尾挑戰半年線 但量能稍嫌不足

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 77 點至 10840 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 23.13 點，電子期逆價差縮至 - 0.33 點，金融期逆價差縮至 - 2.79 點。現貨部分，三大法人買超 23.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3920 口至 11065 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2467 口至 39149 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3069 口至 13242 口。

週三美股漲跌互見，但在科技股帶動之下，Nasdaq 與費半指數收高，激勵台股週四早盤開高，雖然在調節賣壓出籠下，指數一度拉回至平盤附近整理，不過 10800 點有撐，加上電子權值股如台積電成功挑戰月線反壓，鴻海尾盤也急拉翻紅，激勵買盤再度進場推升指數震盪走高，尾盤更見大單拉尾衝高，終場加權指數上漲 58.93 點或 0.545%，收在 10863.13 點，成交量能 999.44 億，較前一日增加 12.6 億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以造紙類股漲幅 4.35% 表現較佳，水泥窯類股漲幅 0.02% 表現相對一般。技術面觀察，今日大盤以帶短下影線紅 K 第二日站穩年線支撐，指數向上挑戰半年線反壓，但反彈過程呈現量縮，也顯示中美貿易戰風險未消市場態度較為觀望，因此還需持續觀察後續發展，在操作上建議須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 升至 1.14，大於中性值 1，散戶指標下降 9.56% 至 - 19.15%，小額投資人持續偏空操作，選擇權部位整體來看顯示為中性偏多架構。

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