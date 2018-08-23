貨幣政策只是「嘴上」寬鬆？前官員抱怨日本央行口是心非

自上次貨幣政策會議以來，日本央行的言論與行動頻現分歧：聲稱着要「繼續寬鬆」，實際行動卻「秘密減碼」。

有日本央行前官員表示，央行這樣說一套做一套，導致其公信力受損，最終傷到的是央行自己。

日本央行上個月對政策利率採用前瞻性指引，承諾維持利率在「非常低的」水平，避免殖利率因對未來政策正常化的預期而上升。彭博社援引前日本央行官員、現法政大學客座教授 Kunio Okina 表示，日本央行聲稱引入前瞻指引加強了對刺激計劃的承諾，且表示該行正往正常化政策邁出一小步，但是他對此並不信服。

日本央行正朝着隱形減碼的方向發展。可是這麼說無法讓政策過關，因此他們把這包裝成『加強版的寬鬆』，然後昭告天下。

據該媒體，Okina 還表示，日本央行失信於人，這可能使貨幣政策更難獲得預期的效果，其中包括引發投資者錯誤解讀。而且，它的公信力不太可能完全恢復，除非經濟突然大幅增長到達到該行的通膨目標，或是索性爆發一場危機掩護該行重置政策。

在七月底的政策會議上，日本央行強調將維持寬鬆貨幣政策的框架，並未調整殖利率目標，但採取行動使政策更具靈活性，包括增加了對利率波動的容忍度，提高了債券購買及股票 ETF 購買的靈活性。但同時，日本央行承諾在現階段維持低利率，這反映了該行對通膨率達到 2% 目標仍需要時間的預期。

日本央行對於債券市場的減碼已經是「板上釘釘」。在過去的一年裡，日本央行一直在逐漸逐步減少購買政府債券。在過去的 2 年裡，雖然日本央行聲稱其政府債券持有量每年增加 80 兆日元（7220 億美元），但事實上，其過去 12 月的購買均值僅僅為央行目標的一半。

而日本股票市場也出現了類似的舉措。近年來，每當日本東證指數下跌超過 0.2%，日本央行便會介入買入 ETF，防止可能出現的崩盤。而自從上次會議後，日本央行僅僅在 8 月 10 和 13 日這兩日內買入了 ETF，當時日東證指數分別下跌了 0.6% 和 1.7%。而其他下跌超過 0.2% 日子裡，央行都沒有介入市場。有路透消息也稱，日本央行可能正在通過減少對市場的大規模貨幣刺激措施來實現「隱形的撤出」。