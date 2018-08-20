日圓兌美元 決戰本週日本CPI與Fed主席鮑爾演講

美元兌日圓陷入了拉鋸戰：一方面原因是日圓作為全球避風港的地位，正在貿易戰的背景下支撐日圓；而日圓的另一方面壓力，則是美日利差正繼續擴大。雖然據 CFTC 最新資料顯示，對沖基金倉位正繼續看漲美元，但有跡象顯示，日圓作為避險貨幣的角色有機會取得成功。

本週日本的主要經濟數據和事件：

8 月 23 日 (週四)：日本日經指數 PMI 製造業。

8 月 24 日 (週五)：日本 CPI 數據。美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於傑克森霍爾演講。

即使 2 年期美債和同期日債之間的利差繼續擴大，徘徊在 10 多年來的高水位，但由於土耳其引發的新興市場拋售，使得人們對更廣泛危機的擔憂，引發日圓兌美元近幾週逆勢上漲。

技術線顯示，日圓兌美元有望走強，而此趨勢才剛剛開始。雖然最新美國商品期貨交易委員會 CFTC 的數據顯示，對沖基金持有 51155 口看漲美元兌日圓多單，但市場分析認為，對沖基金的美元兌日圓多單可能遭受虧損。

日本這週將公布通膨 CPI 指數，即使數據低於市場預期，但在全球風險規避時期，避險資金流已成為主導日圓上漲之因素。在第一季裡，當市場對聯準會政策擔憂引發避險資產湧入時，儘管美日利差擴大，但美元兌日圓仍下跌。

白：美日 2 年期利差走勢圖 藍：美元兌日圓匯價 / 圖：彭博

由於美國和土耳其幾乎沒有顯示要退出爭端的跡象，這使得土耳其貨幣里拉陷入暴跌狀態，而南非和阿根廷在危機蔓延的當下也受到衝擊，新興市場的進一步下滑將繼續令日圓走強。

目前美元兌日圓在 110 水位附近保持支撐。