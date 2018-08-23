中國物流資產與領盛簽訂合作框架 共同投資經營倉儲項目

路透香港8月22日 - 中國物流資產(CNLP) (01589-HK)計劃與業界成立基金共同投資倉儲項目，欲通過此舉減輕資本壓力並讓自身在國內市場份額翻番。CNLP是宇培國際、RRJ Capital、京東共同在中國投資的物流基礎設施開發平台。

該公司宣布與領盛投資管理公司簽訂合作框架協議建立合資計劃，共同投資達3億美元經營中國物流倉儲項目。

根據該協議，CNLP將出資9千萬美元。

CNLP董事長兼總裁李士發周三對路透說，公司擬在三年內至少再成立四個基金，正在與投資者洽談。

他補充說，此舉目的是在3-5年將該公司國內市場份額提升至20%。

中國物流資產與領盛成立的基金，最多可以開發總計60萬平方米的倉儲樓地板面積，相當於80座足球場。

李士發稱，五年後，領盛可以“退出、收購、或出售”其在這些項目的權益，或者是展延基金期限。

根據顧問機構Cushman & Wakefield，中國物流資產是中國第二大物流地產開發商，市占率達7%，該公司打算在三年內將現有的300萬平方米樓地板面積擴增至1,000萬平方米。

該公司也正計劃在未來擴展至越南、柬埔寨、印尼及馬來西亞等地。

李士發稱，他預期京東計劃將倉儲資產管理轉移為獨立事業部門一事，並不會影響中國物流資產。他補充稱，京東是公司主要客戶，將會優先使用中國物流資產的倉儲。

京東4月以1.15億美元收購中國物流資產近10%股權。

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