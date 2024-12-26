search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

京東產發插旗物流業 砸2.2億美元買日本兩處倉儲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-26 13:22

cover image of news article
京東產發插旗物流業 砸2.2億美元買日本兩處倉儲。(圖:shutterstock)

京東旗下房地產投資平台京東產發宣布收購日本兩處倉庫，估價約 350 億日元（2.2 億美元），此為京東產發首筆投資日本的交易。

京東產發選擇與日本住宅領域投資公司 Alyssa Partners 合作，由 Alyssa Partners 擔任資產管理人，也是 Alyssa Partners 首次進軍物流倉儲領域。


據悉，該二處倉庫分別位於千葉縣和名古屋的主要物流集散中心內，總建築面積 103,000 平方米，建成不到四年，已全部出租。消息人士透露，賣家是 GLP。

京東官方網站公告中同時公佈了一張位於千葉縣的倉庫照片，建成於 2021 年，總建築面積約 60,000 平方米。

京東產發亞太區負責人 Richard Law 強調了此次投資的戰略意義，「日本物流房地產持續受惠於電商和工業生產成長帶來的大量需求。這項投資與我們利用日本長期成長趨勢的策略保持一致。」

Alyssa Partners 執行長 Chedli Boujellabia 也表示，日本物流市場持續吸引執行防禦性投資策略的全球機構投資者。這次與京東共同收購的兩處倉庫滿租，反映了電商產業繁榮推動對物流基礎設施日益增長的需求。

文章標籤

京東產發物流京東日本倉儲電商

相關行情

台股首頁我要存股
日元/美元0.0063539999999999990.00%

延伸閱讀


    Empty