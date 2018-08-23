樺漢揮別谷底 下半年重啟成長動能 法人力挺 投資價值浮現

受美中貿易戰與半年報不如預期影響，IPC 大廠樺漢 (6414) 股價跌破 300 元大關，但近期內外資力挺聲浪不斷，週四 (23 日) 台系券商認為樺漢後續營運動能穩健，且鴻海集團中國工廠智能化趨勢不變，S&T 展望仍佳，長期的投資價值浮現。樺漢股價短線急跌並遭分盤交易之後，週四 (23 日) 持續反彈，最高來到 289.5 元價位，上漲 1.8% 或 5 元。儘管第二季財報低於預期，但包括部份美系、日系外資都仍持續表示看好。



週四有台系券商亦發布報告表示，上季營益率與獲利已是谷底，展望下半年與明年，樺漢營收動能仍維持穩健不變，且鴻海集團在大陸的工廠智慧升級計畫未因中美關係緊張而有改變，加上營收占比約 5-6 成的 S&T，在歐洲的發展仍佳，因此未來成長動能將重啟。



然上季獲利不如預期，該機構將今、明年 EPS 從原估的 17.49 元與 25.06 元下修至 13.05 與 19.78 元 (以完全稀釋後股本 9.3 億元計算)。該機構指出，樺漢短期財報不佳提供長期投資切入時機，因此維持買進建議，但將本益比評價下調至 18 倍，目標價下修至 350 元。