廣宇Q3旺季產品組合轉佳 全年力拚每股賺2元

廣宇 (2328) 上半年在匯兌利益及本業成長挹注下，獲利較去年同期倍增，上半年 EPS 0.95 元。展望下半年，廣宇表示，上半年日系遊戲機 PCB 對於業績貢獻良多，下半年隨感恩節、聖誕節等消費旺季到來，看好遊戲機拉貨動能將持續成長，今年全年力拚每股獲利上看 2 元。廣宇第二季在業外匯兌利益回沖之下，單季獲利創近八季新高，廣宇指出，上半年代銷代理及電子零組件營收占比約為 60% 及 40%，目前看來下半年面板代銷業績將稍微下滑，但電子零組件出貨則將進入旺季，因此電子零組件占比將小幅增加，也由於電子零組件毛利率優於代銷業務，在產品組合轉佳下，第三季毛利率將優於上半年表現。



廣宇提到，今年下半年成長動能為日系遊戲機的 PCB 產品，第三季將為單季營收高峰，10 月則為單月營收高點，此外，目前公司持有群創 (3481) 約 9000 萬股，第三季將有約 8000 萬股利收入入帳，屆時可挹注業外獲利表現，盼全年每股獲利可達 2 元水準。