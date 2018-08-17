樺漢7月EPS 1.52元優於預期 有利下週股價反彈

IPC 大廠樺漢 (6414) 公告 7 月獲利，單月合併營收以 60.18 億元創歷史次高，稅後淨利 1.17 億元，較去年同期大增 54%，EPS 達 1.52 元，表現優於預期。樺漢上季獲利因按照 IFRS 會計原則，在延遲一年之後，開始認列 S&T 併購之後的「收購價格分攤，PPA」，單季多認列了 1 億元的費用，導致季度的營益率驟減到 2.46%，遠低於市場預期，也使得單季 EPS 以 3.31 元，雖較第二季成長 23%，但較去年同期減少 9%。



樺漢股價本週在半年報利空之下，加上美中貿易戰衍生中國製造 2025 市場的疑慮而重挫，並一舉跌破 300 元大關，最低來到 273.5 元價位，短線在 400 元失守後又崩落 26% 之多。



因股價劇烈波動達到公布注意交易資訊標準，在證交所要求之下，樺漢公告 7 月獲利，表現優於預期，預料有利於下週該股的反彈。據了解，這次 S&T 的 PPA 費用從第二季開始提列之後，加上其他一些小的併購價格分攤費用，每季都會有約 1 億元左右的費用提列。