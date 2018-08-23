中國再祭三大措施嚴打虛擬貨幣 官方放狠話：露頭就打

中國打擊虛擬貨幣再出招，繼先前許多有關炒幣、首次代幣發行 (ICO) 等內容的微信公眾號紛紛被關閉後，據傳官方將再祭三大措施，嚴格打擊虛擬貨幣在中國的投機炒作。

《上海證券報》報導，有內部人士透露，相關部門將對比特幣再採取三大整頓措施：一是針對 124 家伺服器設在海外，但實質對中國境內提供交易服務的虛擬貨幣交易平台採取必要管控。

二是加強對境內 ICO 及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號等處置，定期關閉和查封。事實上，21 日晚間就傳出金色財經、幣世界等微信公眾號因涉嫌發布 ICO 和虛擬貨幣交易炒作訊息，所有內容遭屏蔽，帳號被永久關閉。

三是從支付結算端下手，加強清理整頓力道。目前官方已多次約談第三方支付機構，要求嚴格落實不得開展與比特幣等虛擬貨幣相關業務的要求，要求加強客戶識別和風險提示，停止為可疑交易提供支付服務。

國家互聯網金融風險專項整治小組組長、中國人行副行長潘功勝更公開指出，虛擬貨幣交易場所和 ICO 行為屬非法金融活動，官方絕對會「露頭就打」。

虛擬貨幣之所以讓中國官方如此忌憚的主因，就是近年來相關投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，聚集大量風險。尤其 ICO 融資主體魚龍混雜，融資運作涉嫌非法發行證券、非法集資、金融詐騙等。

尤其今年中以來 P2P（網路借貸第三方平台）爆出倒閉潮後，引發大批金融難民到相關機構上訪抗議，讓官方更為戒備，對於虛擬貨幣泡沫自然更加忌憚，要在危機爆發前先大動作把相關活動打下來，避免下一場泡沫再破滅。