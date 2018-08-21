嚴格控管風險才是王道 投資虛擬貨幣切忌All-IN！

幣圈一天，人間一年。如何在這波動大的虛擬貨幣金礦上淘金，又不受到傷害、全身而退，成了投資人熱門的話題。虛擬貨幣 / 通貨市場觀察者何宗陶認為，虛擬貨幣投資心法不外乎是了解風險，切忌 All-IN！此外，個人資產配置比例應該在 5% 以內，並謹記牛市抱一年，熊市賭 10% 就好，只要不是垃圾幣，價格回落 50% 都屬正常，凡事謹記風險管控原則。

鉅亨網日前舉辦『鉅亨小聚』座談會，選定「買不到更想要！虛擬貨幣 / 通貨實戰與攻略的關鍵課」課程，希望幫助投資人體驗虛擬貨幣交易市場實戰經驗與法規，吸引全場爆滿投資人熱情參與。

虛擬貨幣 / 通貨市場觀察者何宗陶，投資虛擬貨幣 / 通貨已經有一年半，在年輕的幣圈中算是相對資深的投資者。何宗陶表示，由於幣圈很小，從 ICO、Pre-ICO 和私募等等光怪陸離的事他也見了不少，一般來說進入幣圈投資遇到最大的問題，應該就是資訊不對稱，投資人不清楚虛擬幣主力與社群間的關係及內幕，加上漲跌幅常常一秒上下快速，而且也沒有安全的退場機制，不了解以上三點的眉角，投資虛擬幣恐怕也只有賠錢的份。

何宗陶強調，投資人想要從幣市獲利，不外乎是參與 ICO、幣幣交易，低買高賣、挖礦、期貨交易所、搬磚套利、資金盤和傳銷幣分潤，不過影響幣價的外在因子倒是不少，投資人恐怕要先了解以下四項外在因子，才能離獲利又更進一步。

影響幣價的外在因子之一是政治因素，美國證券交易委員會 (SEC) 把審核比特幣 ETF 上市與否的時程，延後至 9 月 30 日， 受此消息影響，8 日比特幣價格重挫約 8%，市值於 24 小時內，蒸發了 90 億美元。

影響幣價的外在因子之二為駭客，全球第七大、韓國比特幣市場 75.7% 的最大交易所 Bithumb 遭受駭客攻擊，6/20 日遭「駭」 3000 萬美元的虛擬貨幣 / 通貨失竊。據 CoinMarketCap 以交易價值估算，比特幣跌近 2%，乙太幣直落超過 2%，瑞波幣跌約 2%

影響幣價的外在因子之三為上新交易所，虛擬貨幣 / 通貨上新大型交易所 Binance 近六次新幣都有蜜月行情，但蜜月行情時間非常短，可能只有幾個小時。

也有上新交易所失敗的例子，17 直播的麻吉大哥黃立行，其所發行的 Mith Binance 8nd vote 免費上幣投票活動因為涉及灌票，原先第一名的結果遭到取消，幣價從波段高點 1.02 兩天內崩跌到 0.58，投資人欲哭無淚。但若是有內線消息或是懂線型的人就知道，早就該跑了！

影響幣價的外在因子之四，就是 KOL (Key Opinion Leader)，現在的社群發達，各領域與項目方大老們常在部落格或是電報群裡發表想法與目標，這些都足以撼動幣價。

資料來源：何宗陶

金融科技會計師鄭旭高則從法規方面提醒學員，投資虛擬幣國際上現在的規範，為了避免虛擬幣成為不法份子的洗錢工具，2015 年 FATF 進一步提出「虛擬貨幣 / 通貨：風險基礎方法之指導方針」，指出虛擬貨幣 / 通貨的洗錢防制主要著眼在控制虛擬貨幣 / 通貨進入受規範金融體系的途徑，以達到防制洗錢的目的。

由於虛擬貨幣 / 通貨交易所或交易平台可將虛擬貨幣 / 通貨轉換為法幣進入金融體系，且經營虛擬貨幣 / 通貨交易所的業者一般會成立公司組織，註冊登記於特定國家，加上該等業者仍須於所在地銀行開設帳戶，以接收消費者匯入之法幣價金，於是各國政府執行虛擬貨幣 / 通貨洗錢防制的重點，往往在於對「虛擬貨幣 / 通貨交易所」或「交易平台」進行規範。

還有，鄭旭高也提到，台灣推行的「監理沙盒」原意為鼓勵創新，以科技發展創新金融商品或服務，促進普惠金融及金融科技發展，因此訂有法令之排除適用及法律責任之豁免，不過，若數位貨幣業者納入洗錢防制法，則恐將落入 25 條但書，似乎仍有待討論。要如何也兼顧立法原意同時又鼓勵創新？

台灣未來在金融科技會走向何方？實名制？聯徵中心？數位貨幣的正名問題？央行總裁楊金龍對於虛擬貨幣 / 通貨的看法，認為僅僅只能稱之為「虛擬通貨」，因為尚不具備現行貨幣制度所建立的信任機制，且有多項發展問題，虛擬通貨最多只能被看待為加密資產，並非貨幣。

還有，虛擬通貨產業或交易所自律公約？主管機關 = 調查局 / 金管會？便利超商可以購買數位貨幣嗎？這些恐怕都是我們未來立法要全盤考慮的。