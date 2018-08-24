談貿易戰 中國財長：不願打但也不怕 更擔心影響就業

中美貿易談判落幕，中國財政部長劉昆強調，貿易摩擦都是由美國挑起，強調中國不願打貿易戰，但也不怕。但他更關心貿易戰對中國就業的影響，強調會對受影響的企業員工的再就業和生活困難等提供公共財政領域的資金幫助。

《路透》報導，劉昆指出，目前中國都是在對美國提出的動作採取應對措施，針對中美貿易摩擦不斷升級，他強調雖然從美國的進口和自中國的出口從金額來看是不一樣，但中國會採取更針對性也更精準的方式，盡量避免影響中國企業與外國在華企業的利益。若美國繼續出招，也會在世界貿易組織 (WTO) 框架下保護自身利益。

儘管經濟學家評估，貿易戰若越演越烈，會對中國 GDP 會產生更多負面影響，但劉昆表示，自己更在意的是對就業的影響。他指出，有些企業受關稅影響減少出口會影響就業，強調會幫助解決受影響工人解決再就業、生活困難、再培訓等問題，預計這方面需要的資金不大，可以在預算內調劑解決，預計，每個受影響地區都可以在預算內解決安排，不會因此突破年初確定的赤字率。

目前中國正在不讓債務問題惡化下，還得著手解決經濟趨緩問題。再加上貿易戰來攪局，也讓中國的情勢變得更加負複雜，香港大學經濟學家陶志剛指出，中國政府老是在維持穩定和實現高品質成長兩者間搖擺。他強調，當你看到政府轉向刺激經濟的做法，通常代表官方在擔心穩定的問題。