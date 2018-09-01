抵上10座核四的發電廠在台灣？就在你腳底下

作者：呂國禎 圖片來源：呂國禎

同是位於地震帶國家，日本加碼地熱發電，台灣至今零進度。日本用溫泉賺綠金、棕櫚殼當燃料，減煤又減碳。台灣能靠地質優勢，跳脫非核即火、供電不穩定的困局嗎？

日本福島市土湯溫泉町，溫泉街冷清寂靜。7 年前的 311 大地震，讓歷史悠久的溫泉小鎮陷入噩夢之中。核災輻射陰影讓遊客不敢上門，16 家溫泉旅館倒了 5 家，遊客如織變成門可羅雀，小鎮幾乎滅鎮。

7 年之後，這個小鎮翻身了。靠著溫泉地熱發電，不僅改善小鎮財務狀況，還吸引能源專家及旅客學習參觀。

比風、太陽更穩定的地熱

這是台灣能源轉型的盲點，重押太陽能、風電這種不穩定的發電方式，反而讓台灣陷入了非核即火、供電不穩定的困局中。

走進福島市土湯溫泉町，像極了北投、烏來或礁溪的溫泉街，311 後，土湯居民決定自救。土湯溫泉能源公司董事長加藤勝一說，「想到了當地有溫泉，不如就地利用溫泉來發電，總共投入了 7 億日圓，政府補助 1 億、貸款 6 億，土地、溫泉免費，一年發出 260 萬度的電。」

關鍵因素是，日本經濟產業省自 2012 年實施「再生能源固定價格收購制度」（FIT），鼓勵民間發展小型地熱發電（15MW 以下），躉購價 40 日圓（11.2 台幣），是台灣地熱收購電價的兩倍多。

為何日本政府要用如此優惠價格鼓勵地熱發電？從事再生能源投資的第一銀行創投董事長張清芳表示，地熱可以 24 小時發電，相較太陽能、風電的間歇性，地熱可以作為基載電力。

土湯的溫泉發電機，一年 365 天扣除 7 天維修，日夜不停有如一台小型印鈔機，一年賣電收入 1 億日圓，管理費用約 6 百萬日圓，加藤勝一預估 10 年之內可以連本帶利還光貸款，接下來最少有 5 年都是淨賺的。

腦筋動得快的加藤勝一，正在研究用發完電的溫泉水養熱帶的泰國蝦，希望以泡湯兼釣蝦的噱頭，招攬遊客重新上門。雖然只是個小型地熱電廠，但日本已經有三個同樣設備的地熱發電廠，提供穩定的電力。

從日本看台灣，張清芳說，「現在台灣只鼓勵不能當基載的風電、太陽能，訂下 KPI（績效目標），能穩定發電的再生能源，例如地熱，卻沒有訂 KPI，這需要重新思考。」

日本跟台灣都在環太平洋地震帶上，有火山、有溫泉、有地熱，不斷冒出的溫泉變成綠金，從賣泡湯變賣發電，年營收 1 億日圓、10 年投資回本，還能補貼當地學生教材、午餐、老人的交通費，小鎮因為地熱發電改變了。

這是日本地熱發電熱潮的一個代表性地點，到了 2030 年，日本地熱發電將增加 3 倍。

而攤開日本整個能源轉型計劃，減煤、減天然氣、減少二氧化碳排放，其中一個方法雖然是重啟核電，但日本也鼓勵再生能源多樣化，特別是能取代燃煤、天然氣發電作為基載電力的地熱、生質能的發展。

來源：《天下雜誌》 654 期

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