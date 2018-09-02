集團股所引發的群聚效益，往往都能夠高於單打獨鬥，且不論是從縱向整合，或是橫向擴及層面發展，相較於單兵出擊，都較易具有規模與品牌上的優勢。

【文／黃俊超】

加權指數近期量能相對偏低，不過在龍頭台積電創高、權值股強勢下，再次來到一一○○○點，站上短中長期均線區間上緣的一○九○○點，然代表中小型股的櫃買指數則相對弱勢。盤面焦點集中於跌幅頗深，卻依舊人氣沸騰的漲價題材股，此外，傳產集團股默默支撐指數，漲勢雖相對較慢卻也較為紮實。

集團軍支撐指數半片天

族群性與集團軍，是催化助漲股票因素之一，以專注被動元件產業的國巨集團為例，雖然產業本身進入門檻並不高，然而若規模夠大，則就有機會轉化為無形門檻，併購成了當中重要的方式。而當龍頭在前領軍拉升股價，則集團其他成員獲得比價效應帶動，全面性正向循環後，於年中出現集體修正。

科技類股當中，以鴻海集團涵蓋範圍最為廣泛，在上市、上櫃與興櫃市場合計超過二○檔個股，旗下子公司除了擁有曝光度與關注優勢，甚至也有機會獲得較高本益比，且透過集團資源共享與採購優勢，也將可帶來實質上的助益，不過幅員遼闊，所屬產業不盡相同，因此擴散效果並不如國巨集團明顯。

不讓電子類股專美於前，傳產類股的集團軍，也具有撼動股市的力量，如台塑集團、統一集團、亞東集團等，其中又以台塑集團最具分量，尤其是台塑四寶即台塑、南亞、台化與台塑化，目前皆名列台股前十大權值股中，且今年上半年獲利合計近一三○○億元，為歷史新高。

台塑四寶業績與油價息息相關，西德州原油與北海布蘭特於去年中突破每桶五○美元後，今年持續緩步向上走高，目前皆持穩於相對高檔，雖然美中貿易戰將帶來相當大的不確定性，不過美國總統川普年中決定退出與伊朗的限核協議，並將會重啟制裁，油價在眾變數中拉扯，短期內不易脫離高檔震盪格局。

台塑第二季稅後盈餘一七一．五四億元，創下歷年同期新高，帶動上半年稅後盈餘較去年成長四八．一％、ＥＰＳ為四．五六元；台塑化受惠油品、烯烴兩大事業表現俱佳，第二季營業利益創下單季第三高，稅後盈餘則為單季次高，上半年稅後盈餘年增二五．五％、ＥＰＳ四．五七元，兩者皆已完成填息。

南亞靠著轉投資南亞科收益挹注，上半年稅後盈餘三○一．三三億元，較去年同期成長五一．四％、ＥＰＳ為三．八元。台化第二季營業利益季減十三．三％，不過較去年同期成長約一．二倍，上半年稅後盈餘二七二．九五億元，年增三五．四％、ＥＰＳ四．六八元，目前兩家公司尚未完成填息。

台塑集團市值近三．七兆元

集團旗下還有福懋、南亞科、台勝科、南電與福懋科，近年以南亞科與台勝科的營運表現相對為佳，其中南亞科在二○一四年減資九成過後，搭配記憶體行情走揚，至今都獲利，且過去四年有兩年超過一個股本，今年上半年獲利一八五．三七億元、ＥＰＳ為六．○七元。

為深化集團內策略性合作，整合後段產品工程與封裝測試資源，南亞科入股福懋科十九％，垂直整合若發酵為雙贏格局。台勝科受惠於矽晶圓報價上漲，上半年獲利二七．○四億元、ＥＰＳ三．四九元，股價直逼天價。而南電前兩年連續虧損，上半年仍虧損八．九三億元、ＥＰＳ負一．三八元，表現相對較差。

來源：《先探投資週刊》 2002 期

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