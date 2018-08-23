[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2887 台新金 6478 -38853 2303 聯電 -4028 12651 1303 南亞 4061 19932 00677U 富邦VIX -3334 0 2002 中鋼 3411 22363 1718 中纖 -1747 -2999 2892 第一金 2921 -12089 00672L 元大S&P原油正2 -1706 0 2886 兆豐金 2916 -26454 1314 中石化 -1694 5164 00637L 元大滬深300正2 2832 0 2027 大成鋼 -1683 3137 2409 友達 2505 70373 1409 新纖 -1310 1776 2891 中信金 2325 35100 2888 新光金 -1286 -20339 2618 長榮航 2271 193 3702 大聯大 -1210 -7486 2884 玉山金 2251 19751 00676R 富邦臺灣加權反1 -1188 0 00632R 元大台灣50反1 2205 0 1447 力鵬 -926 -1413 2356 英業達 2149 15044 2845 遠東銀 -922 -3592 2317 鴻海 1924 4444 6116 彩晶 -903 -8039 0050 元大台灣50 1805 10660 1305 華夏 -870 2842 2885 元大金 1798 86512 2105 正新 -843 -519 2349 錸德 1465 -7477 2344 華邦電 -770 -33479 2880 華南金 1195 -4080 2376 技嘉 -751 -5113 2014 中鴻 1088 13761 00680L 元大美債20正2 -700 0 2330 台積電 1051 1729 1101 台泥 -643 -20504 2603 長榮 1042 -1664 2454 聯發科 -641 -2451 2882B 國泰金乙特 1012 0 2481 強茂 -635 -572 1904 正隆 1006 4930 2408 南亞科 -558 -11685 2633 台灣高鐵 993 3578 2515 中工 -550 2456 2371 大同 909 22104 1444 力麗 -502 1479 2377 微星 866 -2856 2313 華通 -490 -7591 2354 鴻準 853 2179 2337 旺宏 -486 -11615 2458 義隆 832 3631 2323 中環 -460 -1171 2353 宏碁 809 600 6005 群益證 -454 -1990 2547 日勝生 789 -2119 2327 國巨 -432 -216 1301 台塑 764 358 2883 開發金 -422 -13157 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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