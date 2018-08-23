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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2887   台新金                  6478    -38853    2303   聯電                   -4028     12651  
1303   南亞                    4061     19932    00677U 富邦VIX                -3334         0  
2002   中鋼                    3411     22363    1718   中纖                   -1747     -2999  
2892   第一金                  2921    -12089    00672L 元大S&P原油正2         -1706         0  
2886   兆豐金                  2916    -26454    1314   中石化                 -1694      5164  
00637L 元大滬深300正2          2832         0    2027   大成鋼                 -1683      3137  
2409   友達                    2505     70373    1409   新纖                   -1310      1776  
2891   中信金                  2325     35100    2888   新光金                 -1286    -20339  
2618   長榮航                  2271       193    3702   大聯大                 -1210     -7486  
2884   玉山金                  2251     19751    00676R 富邦臺灣加權反1        -1188         0  
00632R 元大台灣50反1           2205         0    1447   力鵬                    -926     -1413  
2356   英業達                  2149     15044    2845   遠東銀                  -922     -3592  
2317   鴻海                    1924      4444    6116   彩晶                    -903     -8039  
0050   元大台灣50              1805     10660    1305   華夏                    -870      2842  
2885   元大金                  1798     86512    2105   正新                    -843      -519  
2349   錸德                    1465     -7477    2344   華邦電                  -770    -33479  
2880   華南金                  1195     -4080    2376   技嘉                    -751     -5113  
2014   中鴻                    1088     13761    00680L 元大美債20正2           -700         0  
2330   台積電                  1051      1729    1101   台泥                    -643    -20504  
2603   長榮                    1042     -1664    2454   聯發科                  -641     -2451  
2882B  國泰金乙特              1012         0    2481   強茂                    -635      -572  
1904   正隆                    1006      4930    2408   南亞科                  -558    -11685  
2633   台灣高鐵                 993      3578    2515   中工                    -550      2456  
2371   大同                     909     22104    1444   力麗                    -502      1479  
2377   微星                     866     -2856    2313   華通                    -490     -7591  
2354   鴻準                     853      2179    2337   旺宏                    -486    -11615  
2458   義隆                     832      3631    2323   中環                    -460     -1171  
2353   宏碁                     809       600    6005   群益證                  -454     -1990  
2547   日勝生                   789     -2119    2327   國巨                    -432      -216  
1301   台塑                     764       358    2883   開發金                  -422    -13157  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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