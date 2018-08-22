〈太陽能三合一〉台廠成慘業錯在營運模式 中國六一新政反而對三合一有利

聯合再生能源轉型佈局已逐步到位，談及中國六一新政的衝擊，新日光 (3576-TW) 董事長洪傳獻強調，全球太陽能市場安裝量持續呈現逐年攀升，產業發展其實非常好，在台灣會變成「慘業」是因營運模式不對，初期雖會政策受到影響，但若在合併後成功轉型，不必與陸廠大打電池價格戰，中國六一新政策反而對聯合再生能源來說是好事。

談及中國六一新政的影響，洪傳獻強調，全球太陽能市場安裝量持續呈現逐年攀升，產業發展其實非常好，而在台灣會變成「慘業」，就是因為營運模式不對所導致。

洪傳獻表示，雖然六一新政公布初期，免不了受到該政策影響，但三合一的 3 家公司在近半年內，都已將對中國的依賴想辦法降至最低，影響已最小化，若在合併後成功轉型，不必與陸廠大打電池價格戰，那六一政策對聯合再生能源來說，反而是好事。

昱晶 (3514-TW) 總經理潘文輝則說，其實六一新政早在 5 月下旬就出現徵兆，當時未見到先前預期的搶裝潮，便對此有所警惕，由於滿產滿銷反而做更多、賠更多，因此 6、7 月時已將產能利用率降低，8 月需求回溫、稼動率也提升，但價格還未回到原先水位，得先有需求量，價格才會跟著上漲。

潘文輝認為，以前的太陽能產業都受到中國補助所苦，台廠採取自由競爭，而中國政府的補助扭曲產業環境，中國從此不再補助，對台廠來說反而是好事，若三合一正與時間賽跑中，能越早轉型成功，越能在嚴酷的環境中生存下去。