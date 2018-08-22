瓦城Q3迎旺季獲利看俏 H2海內外展店加速 營運添柴

瓦城 (2729) 第三季續迎餐飲旺季，法人預估，在甜點飲料等銷售，帶動客單價提升下，第三季營收可持續優於去年水準，此外，瓦城採取大量採購策略，採購成本大幅下降，推升毛利率及營益率皆維持高檔表現，第三季在營收成長及雙率維持高檔下，單季獲利有望突破 1 億元。瓦城去年旗下餐飲品牌營收占比為瓦城 66%、非常泰 7%、1010 湘 11%、大心 12%、十食湘 Bistro 2%、時時香 Rice Bar 2%。瓦城在「3368」計畫下，未來 3 年間，將進軍第三地市場、再創 6 個新品牌，並加速國內外展店 80 家。



法人指出，瓦城今年已有 18 間店簽約並確定開幕日期，而中國第一家非常泰將於上海開出，另有 1 家大心及 2 家十食湘 Bistro 將於下半年開出，而時時香 Rice Bar 也將於台北信義區及中壢開出，而全新的南洋菜系品牌則將於下半年開幕。



法人認為，瓦城在「3368」計畫下，未來三年內加速展店，將有利營收成長，再加上切入外送平台服務，可望帶動同店銷售成長；此外，瓦城的研發中心將於明年下半年啟用，將有助於降低成本，並加速研發新品牌，加速布局全球市場。