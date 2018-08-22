宏利香港：內地訪港客減少 對保費業務影響不大

宏利香港(0945-HK)上半年新造業務價值按年上升35%至14億元，年化保費等值銷售23億元，按年升12%。

宏利香港首席行政總監萬士家在記者會上表示，現時70%業務來自代理，30%業務來自中介人和銀行渠道。代理約7600人，同比增長10%，相信未來代理人數將持續增加。

公司年度化保費等值銷售額按年有雙位數增長，萬士家表示，雖然內地訪港旅客減少，不過公司客群主要來自本地市場，因此年度化保費等值銷售業務受影響不大，預料下半年將有穩定增長。

宏利香港上半年及第二度業績增長理想，首席財務總監梁犖舜表示，主要由於第二季的新造業務價值同比增長40%至6.99億元，加上第二季年度化保費等值銷售額也同比增長14%。

截至2018年6月30日，宏利繼續成為全港最大強積金計劃保薦人，按管理資產計算，市場佔有率為22.6%。早前宏利宣佈重組強積金計劃，萬士家指，8月初已下調強積金管理費，利用科技提升效率，令費用降低，重組強積金計劃有助實現更大的營運效益。

文:敖璐斯

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