特步(01368-HK)預期的年毛利率 你ok嗎？

特步(01368-HK)公佈2018年中期業績，派發中期股息每股10.5港仙，派息比率達54.5%，較去年中期派息比率高2.1個百分點。公司首席財務官楊鷺彬稱，主要考慮到公司擁有良好的經營勢頭和現金流狀況，因此增加派息比率。毛利率方面，上半年公司毛利率為43.7%，預計全年毛利率水平將維持在43-44%水平。

今年上半年，公司電子商務部分收入佔集團整體收入超過兩成，楊鷺彬稱，隨著電子商務銷售增長，公司線上產品已與線下產品靠攏，而公司電商業務也已由「買庫存」到買電商平台「專供款」及再到實施O2O模式轉變。他又指，預計今年下半年公司廣告方面行銷開支較上半年高，因主要馬拉松賽事及雙十一購物節都集中在下半年，全年行銷開支將控制在11-13%。

目前公司在全國共有6035家門店，預計下半年還將增開200-300家門店，全年店舖數量可達6200-6300家。楊鷺彬稱增開店舖都將是超過100平方米的大店舖，多數開設在購物中心內；另外公司亦會將四五線城市的40-50平方米小規模店舖關閉。

公司主席兼行政總裁丁水波認為，目前無論是中國三四線城市消費升級還是一二線城市消費降級，均有利於中國品牌的發展。公司今年上半年零售額超過60億元人民幣，相信未來三年公司將繼續錄得加速自然增長。

文：鄒舒惠

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