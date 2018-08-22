天津加快推廣新能源汽車 今後3年將新增6萬輛

據新華社消息，天津市人民政府近日印發了《天津市打好污染防治攻堅戰八個作戰計劃的通知》，其中《天津市打赢藍天保衛戰三年作戰計劃(2018—2020年)》中提到，2018至2020年，全市每年新增新能源汽車2萬輛，佔全市汽車保有量比例到2020年提高至4.5%。

根據該計劃，天津將加快推廣應用新能源汽車。以公交車、物流車、出租車(網約車)、公務用車和租賃用車為重點領域，持續加大新能源汽車推廣力度。加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，2020年底前使用比例達到80%;港口、機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要使用新能源或清潔能源汽車;2020年底前，建成區公交車全部更換為新能源汽車。

同時，大力推進充電基礎設施建設。在物流園、產業園、工業園、大型商業購物中心、農貿批發市場等物流集散地建設集中式充電樁和快速充電樁，為承擔物流配送的新能源車輛在城市通行提供便利，2018年新增公共充電樁3000台，到2020年全市公共充電樁保有量達到2萬台。

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