無畏做空機構10大理由看跌20% Nvidia連續2日收高

即便遭賣空者預期明年 4 月前下跌 20%，Nvidia (NVDA-US) 週二仍跟著晶片股漲勢一起上漲。

Nvidia 收漲 2.2% 至 253.32 美元，盤中高點達 253.50 美元。費城半導體指數收高 2%，遠大於 S&P 500 指數同日的 0.2% 升幅。

做空機構 Citron Research 週二發布一份報告，列舉 10 大理由指出 Nvidia 明年 4 月前股價將跌至每股 200 美元，無視華爾街對甫推出新遊戲卡的讚譽。

Nvidia 上週五財報顯示，加密貨幣採礦銷售下降，當日股價大跌 4.9%，但週一拉回 1.2%。

雖然 S&P 500 指數週二站上史上高點，但 Nvidia 上一回觸及史上高點 269.20 美元卻是在 6 月 14 日的事情了。

Citron 的一些看跌理由包括：Nvidia 的本益比太高、不再大幅度優於華爾街預期、現有顧客也正開發自家的 AI 晶片、張量處理器 (TPU) 可能在雲端運算中排擠掉 Nvidia 強項的 GPU、Nvidia 的空單餘額 (Short Interest) 處於史上低點 (根據 FactSet，Nvidia 約莫 1.9% 在外流通股遭賣空)。

與圖形處理器（GPU）相比，TPU 採用低精度（8 位元）計算，以降低每步操作使用的電晶體數量。降低精度對於深度學習的準確度影響很小，但卻可以大幅降低功耗、加快運算速度。

然而，高盛對該空頭部位的看法有些不同，並將 Nvidia 列為 50 大對沖基金空頭部位最大的股票之一。Nvidia 在對沖基金空單餘額清單上，以 28 億美元排名第 6，高盛也指出 11 檔基金將 Nvidia 列於前 10 大持股。

此前，Evercore ISI 的分析師 C.J.Muse 讚揚了 Nvidia 推出的 GeForce RTX 20 系列遊戲卡，其售價自 499 美元到 1199 美元，搭載該公司新推出的圖靈晶片架構。

Muse 認為，這種高階晶片幾無庫存，因此這個時點推出非常成功，「至於較低階產品，我們認為 Pascal 架構的循環會持續一整年，可能明年第一季某時刻推出。」

Muse 給予 Nvidia「優於大盤」的評級，目標價 275 美元，並稱該股票「在所有半導體股中，有最棒的成長動力。」

富國分析師 Aaron Rakers 也給予 Nvidia「優於大盤」的評級，目標價 315 美元，他認為使用 GeForce Experience app 的遊戲玩家可能高達 2 億人，比 Nvidia 三月時宣布的 1 億人還多，「這是將中國使用 iCafes 的網咖考量後的結果。」

根據 Nvidia 官網，GeForce GTX 在韓國市占率達 100%，在台灣 98%，在中國則是 91%。

Rakers 估計，60% 用戶可能仍在使用推出 2 年以上的舊卡 (搭載的是前 Pascal 架構)，意味著每年安裝基數的升級循環式 15% 至 20%，「而考量到圖靈是更具意義的架構升級，這個升級循環速度可能會提高。」他也指出，在 Pascal 於 2 年前升級後，遊戲卡連續 4 季銷售年率成長 50% 以上。

Citron 也把這點當做空 Nvidia 的理由，即看漲者「現在都是基於升級循環的預期」，此外，圖靈最強打功能「實時光線追蹤」可能要以整體卡片效能為代價，因為 Nvidia 在談論此功能時沒有發布該卡傳統基準。

Nvidia 過去 12 個月來股價上漲 59%，優於費城半導體指數同期 27% 漲幅，以及 S&P 500 指數的 18% 漲幅。

Nvidia 股價走勢

根據 FactSet，在 37 位追蹤 Nvidia 的分析師中，23 位給予買進或加碼的評級，13 位認為應持有，只有 1 位建議出售，平均目標價為 281.69 美元。