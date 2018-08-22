美股盤後─S&P 500創新歷史高點 多頭市場平了史上最長記錄

S&P 500 指數週二創新歷史高點，並平了史上最長多頭市場記錄。川普總統主政前二年，經濟轉強且企業獲利上升，投資人預期此一情況仍將持續，無視近來貿易爭議。

S&P 500 突破了 1 月 26 日所創 2872 點歷史高點，但收盤並未創新高。



道瓊工業平均指數收高 63.60 點或 0.25% 至 25822.29。

Nasdaq 指數收高 38.17 點或 0.49% 至 7859.17。

S&P 500 指數收高 5.91 點或 0.21% 至 2862.96。

費城半導體指數收高 26.18 點或 1.98% 至 1348.28。

週三，S&P 500 這波多頭市場將達 3453 天，創下最長多頭市場記錄。週二，該多頭市場則平了由 1990 年 10 月至 2000 年 3 月的多頭市場最長記錄。自金融危機底部以來，S&P 500 已上漲逾 300%。

分析師說，許多人不相信這波多頭市場，因為遭到危機創傷，所以沒有進場。

分析師預期，這波多頭市場可望持續。因為美國經濟並未過熱，利率仍低。且投資人持續有理由不進場，反而支撑股市進一步走高。

去年與今年，由於企業獲利亮麗，經濟成長強勁，股市獲得支撑。自 2017 年初以來，S&P 500 上漲了逾 25%。

根據 FactSet 數據顯示，過去六季中，有五季企業獲利至少成長 10%。今年前二季，企業獲利成長至少 20%。

本週，川普準備對約半數中國進口商品提高關稅，無視這全球前兩大經濟體將重啓貿易談判。

分析師說，川普，關稅與貿易可謂三大阻力，但股市仍將走高。多頭市場不會因時間過長而結束，多頭市場只會因太過樂觀而結束，但現在投資人並未太過樂觀。

川普總統再度對聯準會 (Fed) 提出抨擊。他於週一說，不同意 Fed 目前的緊縮貨幣政策。今年以來，Fed 已兩度升息，預期今年將再升息二次。

週五，Fed 主席鮑爾將發表演說，為市場所重視。

分析師說，如果通貨膨脹數據顯示應當升息，而 Fed 因受到政治壓力，不採取行動，則長期利率將會上升。這方面，土耳其央行最了解。