全面擁抱Netflix的時代？今年美國有線電視用戶流失或再創新高

隨著在線流媒體成為市場寵兒，傳統有線電視正遭遇前所未有的衝擊。

諮詢公司 Cg42 在近日發布的報告中預計，2018 年，美國將流失 540 萬有線電視用戶，從而令付費電視行業損失高達 55 億美元的訂閱收入。

同時，自 2014 年至今，放棄有線電視的美國用戶屢創新高，累計人數或將在今年創下 1880 萬的新紀錄。

2017 年 9 月，Cg42 對 3385 名美國消費者進行線上調查，詢問其電視觀看習慣。其中，30% 的受訪者表示，已在過去的兩年內退出了付費電視服務；另有 18% 受訪者稱，從未訂閱過相關服務。

報告的研究負責人 Stephen Beck 對此表示，「人們越來越容易找到內容替代品，因此一旦對傳統內容提供商感到失望，觀眾就會選擇離開。」

報告指出，在美國千禧一代與 X 世代的年輕人眼中，過多的頻道、有限的優質內容、離譜的訂閱價格、商業廣告和「隱藏」的費用都是傳統內容提供商不盡人意之處。因此，選擇放棄有線電視的「切線一族」也以年輕群體為主。

Cg42 還發現，對於放棄有線電視的部分觀眾群體而言，Amazon Prime、Hulu Plus 等在線流媒體是他們的心頭大好，奈飛更是首當其衝受到無數青眼。

但奈飛及各大付費流媒體的崛起，令傳統付費電視公司頗為崩潰。Cg42 預計，

美國有線電視巨頭 Comcast 今年或將流失約 150 萬用戶，占其用戶基數的 7.2%，從而造成公司損失 16 億美元營收；

AT&T 旗下衛星電視服務營運商 DirecTV 預計流失用戶超過 110 萬人，占總用戶數的 4.8%，營收損失達到 12 億美元；

數字有線電視提供商 Cox 則預計流失用戶 31.7 萬人，占用戶總數的 7.9%，公司營收損失 3.24 億美元。

今年以來，Comcast 股價已經累積下跌超 20%，與之相比，奈飛股價則在同期暴漲近 80%，是今年標普 500 指數中增長最為強勁的一隻股票。新銳媒體 Axios 分析稱，這反映了在當前的數字時代下，傳統傳媒巨頭面臨新興媒體形式的焦慮。

儘管如此，看似「錢」程似錦的奈飛近期表現卻並不盡如人意。在 7 月 16 日發布的二季報匯總，奈飛當季收入、新增用戶量均遜市場預期，盤後股價一度跌超 14%。

具體來看，第二季奈飛營收 39.07 億美元，營業成本合計 34.45 億美元，凈利潤 3.84 億美元。

此外，全球新增訂閱用戶 515 萬，大幅低於市場此前預期的 627 萬；凈現金流較於上一季的 - 2.8 億美元大幅攀升至 - 5.59 億美元。簡而言之，奈飛度過了一年多以來最「燒錢」的一個季度。

但有意思的是，無論公司現狀如何，觀眾顯然仍對「奈飛出品」十分買賬。

迄今，奈飛旗下作品已經獲得了多達 112 個艾美獎提名，超越其他任何電視網路。但金融部落格 ZeroHedge 注意到，在每一個艾美獎的背後，奈飛的損失高達 1700 萬美元。