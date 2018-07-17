股價暴跌！Netflix營收和訂閱用戶遜於預期

遠低於市場預期的第二季訂閱用戶數公布後，Netflix 股價大跌。

美東時間 7 月 16 日本周一 Netflix 公布，今年第第二季公認會計準則（GAPP）下每股收益（EPS）0.85 美元，高於市場預期的 0.79 美元，但營收 39.07 億美元，市場共識預期 39.39 億美元；新增 515 萬訂閱用戶，不但低於官方指引的 620 萬，也明顯低於市場預期。

第二季 Netflix 的美國國內新增訂閱用戶 67 萬，彭博的市場共識預期為新增 121 萬；當季國際新增訂閱用戶 450 萬，市場預期新增 506 萬。

Netflix 公布的第三季業績指引也遜於市場預期：

Netflix 預計第三季營收 39.88 億美元，市場預期 41.27 億美元。

Netflix 預計第三季 EPS0.68 美元，預期 0.72 美元。

Netflix 預計第三季新增訂閱用戶 500 萬，其中美國和國際市場分別新增 65 萬和 435 萬，而分析師預期合計新增約 600 萬，其中美國和國際市場分別新增 87.5 萬和 505 萬。

盤後公布第二季財報後，Netflix 股價一度跌超 14%。