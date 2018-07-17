股價暴跌！Netflix營收和訂閱用戶遜於預期

遠低於市場預期的第二季訂閱用戶數公布後，Netflix 股價大跌。
美東時間 7 月 16 日本周一 Netflix 公布，今年第第二季公認會計準則（GAPP）下每股收益（EPS）0.85 美元，高於市場預期的 0.79 美元，但營收 39.07 億美元，市場共識預期 39.39 億美元；新增 515 萬訂閱用戶，不但低於官方指引的 620 萬，也明顯低於市場預期。
第二季 Netflix 的美國國內新增訂閱用戶 67 萬，彭博的市場共識預期為新增 121 萬；當季國際新增訂閱用戶 450 萬，市場預期新增 506 萬。
Netflix 公布的第三季業績指引也遜於市場預期：
- Netflix 預計第三季營收 39.88 億美元，市場預期 41.27 億美元。
- Netflix 預計第三季 EPS0.68 美元，預期 0.72 美元。
- Netflix 預計第三季新增訂閱用戶 500 萬，其中美國和國際市場分別新增 65 萬和 435 萬，而分析師預期合計新增約 600 萬，其中美國和國際市場分別新增 87.5 萬和 505 萬。
盤後公布第二季財報後，Netflix 股價一度跌超 14%。