盤前財經大事搶先讀2018年8月22日

今日操盤前瞻

央行發布 7 月外匯市場交易統計

主計總處發布 7 月失業率

美國 7 月成屋銷售、Fed 會議記錄

法說會：網龍、波若威、智冠、華夏、富邦媒、天仁、波若威

除權息：聲寶、聯強、微星、廣越、萬企、台新金、欣銓、鼎固 - KY、亞翔

鴻海佈局人工智慧再下一城 斥 3 億元入股驀然科技

鴻海 (2317-TW) 集團佈局 AI 再下一城，昨 (21) 日傍晚公告，透過子公司斥資 1000 萬美元 (約新台幣 3.03 億元)，以增資轉投資的方式，間接取得中國人工智能 (AI) 新創公司驀然認知科技 12% 股權。閱讀全文...

傳恐裁撤手機事業 華碩：報導非事實 力拚 Q4 獲利

筆電大廠華碩 (2357-TW) 傳可能裁撤手機部門，華碩昨 (21) 日對此表示，相關報導「非事實」，手機事業持續改善營運，目標第 4 季獲利。而華碩旗下手機 7 月在台銷售量市占率擠進前三，僅落後三星 0.2 個百分點。閱讀全文...

川普對美中貿易磋商不抱期望 陸外交部仍盼「取得好結果」

新一輪美中貿易磋商即將登場，美國總統川普日前表示，不抱太大期望；對此，中國外交部發言人陸慷昨 (21) 日強調，「希望磋商能夠取得好的結果」，美中雙方預計於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商。閱讀全文...

〈輝達推新品〉電競動能升溫 顯卡廠 Q4 營運樂觀

輝達 Nvidia 發表新品，台廠技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也同步推出產品，雖然新品時程、價格未定，不過技嘉對第 4 季營運仍持樂觀看法；但近來虛擬貨幣降溫，輝達同步看弱，台廠過去依靠挖礦需求為主的顯卡廠商可能相對較有壓力。閱讀全文...

國際金價從 2018 年 3 月以來，至今出現一路緩慢下跌走勢；雖然台灣金飾店或是銀樓，它的報價方式與國際行情未盡完全一致，但業者認為目前交易相對冷淡。如果拿金價與原油價格對應相比，影響金價因素比較單純。閱讀全文...



