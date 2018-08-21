川普對美中貿易磋商不抱期望 陸外交部仍盼「取得好結果」

新一輪美中貿易磋商即將登場，美國總統川普日前表示，不抱太大期望；對此，中國外交部發言人陸慷今 (21) 日強調，「希望磋商能夠取得好的結果」。

美中雙方預計於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，本週登場的磋商，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

根據路透社報導，陸慷週二於例行記者會中指出，「就中方而言，既然舉行磋商，我們當然希望磋商能夠取得好的結果。」

陸慷說，「中方不喜歡在磋商之前，發出各種聲音，而是希望雙方能夠安安靜靜、踏踏實實坐下來，在對等、平等和誠信的基礎上，談出好的結果。」

川普日前接受媒體專訪時說，中國、歐洲，都在操縱匯率；他並稱，對本次美中貿易磋商，不抱太大期望。

外界預期，本次貿易磋商，成效有限，難有突破，想解決貿易爭端，可能得仰賴「川習會」。

根據《華爾街日報》報導，美中兩國都將參加 11 月 18 日的亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖高峰會，以及 11 月 30 日的 20 國集團 (G20) 高峰會，兩場峰會，都被視為「川習會」的最佳時機。