鴻海佈局人工智慧再下一城 斥3億元入股驀然科技

鴻海 (2317-TW) 集團佈局 AI 再下一城，今 (21) 日傍晚公告，透過子公司斥資 1000 萬美元 (約新台幣 3.03 億元)，以增資轉投資的方式，間接取得中國人工智能 (AI) 新創公司驀然認知科技 12% 股權。

根據鴻海晚間發出的公告，此次交易案是透過子公司 Foxconn（FarEast）Limited-Cayman 增資再轉投資的方式，由 Fu Lian Net International (Hong Kong) Limited 取得 MORAN COGNITIVE TECHNOLOGY（CAYMAN）LIMITED 優先股，交易數量 1699.3 萬股，每單位價格 0.5885 美元，交易總金額 1000 萬美元，鴻海將持有驀然科技的 12% 股權。

據了解，MORAN COGNITIVE TECHNOLOGY（CAYMAN）LIMITED 就是位在中國北京的新創 AI 公司驀然科技。

驀然科技成立於 2016 年 5 月，是以認知計算、自然語言理解技術為核心的人工智能公司；主要提供信號處理、語音識別、語義理解、服務自動對接的一站式對話機器人解決方案。

外界認為，由於驀然科技有智能車載、智能家居等解決方案，除了符合董事長郭台銘所提出人工智慧、互聯網、大數據等三個未來營運重點外，對想切入自駕車領域的鴻海，也將是一大助力。