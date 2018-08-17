馬士基擬分拆鑽井業務 組織架構激進調整即將結束

丹麥航運業巨頭馬士基集團激進的組織架構調整將進入尾聲。

據英國《金融時報》消息，馬士基集團將剝離鑽井業務，讓鑽井公司在哥本哈根獨立上市。馬士基本準備將其鑽井公司出售，但買方報價過低。

馬士基已押注於未來的航運、港口和物流領域的業務，所以決定分離它油氣開採類業務資產。集團預計三項業務剝離將耗資約 50 億元。

受全球貿易戰嚴重影響，年初至今馬士基股價已經跌超 20%。

集團 CEO Soren Skou 向《金融時報》表示，馬士基鑽井公司分拆出去後，馬士基集團將能更好地集中轉型成運輸和物流服務公司。

馬士基集團的調整與改革始於兩年前。2016 年 9 月，馬士基宣布，將分拆為運輸與物流、能源兩個部門，業務重心將回到運輸與物流，並讓馬士基航運公司（Maersk Line）重新成為公司核心。馬士基航運公司當時在全球集裝箱航運市場市佔率占 15%。

集團的石油勘探與生產、鑽井平台以及油輪等業務，將整合進一家專注於能源業務的實體，待剝離、出售或者與其他公司合併。

因低油價和低運價的雙重打擊，馬士基業務兩年前經營已受到不小的壓力。2016 年第二季的財報顯示，馬士基集團利潤年增率下降 90%，當時股價較一年前高位接近腰斬。

2017 年 8 月，法國石油公司道達爾 (Total) 宣布以收購馬士基旗下油氣業務，而今年 4 月收購交易正式完成。

道達爾稱對馬士基石油的收購可鞏固其在英國和挪威既有的領先地位，並進入丹麥，成為北海地區第二大油氣勘探開發作業者。

馬士基近年意識到自己急需變革，而且還擔心集團會受到亞馬遜這類巨頭的威脅。

為試圖阻止亞馬遜和阿里巴巴這類大客戶最終變成自己的競爭對手，今年 1 月集團宣布他們將與 IBM 聯手創建一家合資公司，通過區塊鏈技術打造一個全球貿易數字化平台，以便讓跨境貿易貨物運輸方面的資訊流更透明、簡化。

去年初開始，馬士基還與阿里巴巴合作，通過阿里旗下的一達通平台對中國發貨方提供服務。與船東通過貨運代理來預訂集裝箱艙位的傳統不同，馬士基等航運公司正逐漸允許貨物主經網路直接訂艙。

事實證明馬士基的擔憂不無道理。亞馬遜在 2016 年秋季獲得了海運業務代理授權，介入了海運物流領域。據《華爾街日報》2017 年初消息，亞馬遜至少在 150 個從中國進口的集裝箱運輸中扮演了貨運代理的角色。