歐股盤中─指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600上漲0.29%

美國總統川普批評聯準會 (Fed) 的升息決策，並稱他不預期美中貿易磋商，會有太大進展；今 (21) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.29%。

台北時間週二下午 5 點 39 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.29%，德國 DAX 指數上漲 0.64%，法國 CAC 40 指數上漲 0.69%，英國 FTSE 指數下跌 0.05%。

週二早盤，泛歐 Stoxx 600 指數一度走跌，受貿易緊張情勢影響，基本資源類股下跌約 0.3%。

澳洲礦業巨頭必和必拓 (BHP Billiton) 公布財報，獲利大增 33%，但預期未來幾個月，成本壓力將攀高，導致其股價下跌逾 2%。

英國電力設備供應商 Aggreko，其股票評級獲匯豐銀行 (HSBC) 上調至「買入」，帶動股價上漲 4%。

蘇格蘭能源服務公司 John Wood Group 股價亦走揚，上漲逾 4%。

川普日前表示，Fed 主席鮑爾打算繼續升息，令他感到失望。

川普指出，他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席；美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，皆採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自 Fed 的幫助」。

川普亦稱，中國、歐洲，都在操縱匯率；對於本週登場的美中貿易磋商，他不預期會有太大進展。