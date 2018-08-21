恆大健康(00708-HK)：未來健康產業和新能源汽車業務將齊頭並進

恆大健康(00708-HK)今日公佈2018年中期業績，期內錄得公司營業額較去年同期增加180.2%至11.4億人民幣，股東應佔溢利1.99億人民幣，較去年同期增加約1.69倍，公司稱主要因期內積極佈局健康產業相關業務，推動業績增加。

目前公司健康產業核心產品為恆大養生谷，目前公司在包括三亞、南京以及西安等全國九個城市落地養生谷，預計今年下半年，公司將新拓展7個宜居養生項目，未來五年內，將有100個養生谷陸續落地。截至6月30日，公司錄得會員消費額達17.6億元人民幣，同比大增236.2%，按照公司2018年度業務規劃目標，全年會員消費額將達到50億元人民幣。

新上任的恆大健康董事長時守明表示，經過幾年發展，恆大健康目前進入了快速增長期。他又指出，目前老齡化已成為國內一個突出的社會性問題，再加上國民消費升級對健康需求的提升，健康產業有廣闊的發展空間，未來將會是朝陽產業。他又指，恆大健康經過多年發展已摸索出自身發展優勢，且核心產品恆大養生谷模式易於實現大規模複製，同時恆大集團(03333-HK)所擁有的龐大客戶群亦可為恆大健康未來發展提供穩定的客戶資源；加之目前公司所處產業有政策優勢，在土地稅收等方面國家給予優待，更便於公司未來項目的拓展。

今年6月，公司入主美國新能源汽車法拉第未來(Faraday Future)，成為第一大股東，持有45%股權。本月恆大法拉第未來智能汽車(中國)集團登記註冊，註冊資本20億美元，成為法拉第未來中國運營總部，全面負責法拉第未來在中國的技術研發及所有生產經營管理。公司行政總裁兼執行董事李四泉稱，法拉第未來擁有世界先進新能源汽車技術，公司此舉意味著將頂尖新能源汽車技術引入中國，可推動中國汽車工業轉型升級，實現彎道超車，從汽車大國走向汽車強國。

對於恆大健康開始涉足新能源汽車領域，公司稱此項收購令公司有機會在高速成長的新能源汽車行業獲得強大競爭力，佔領市場份額，從而實現按業務多元化。至於外界關注此項收購由恆大健康做出，而非恆大集團，時守明則稱，新能源汽車符合國家所提倡節能減排、綠色環保出行的發展新導向，國家目前大力鼓勵和支持該產業發展，這與恆大健康構建健康生活體系的理念相契合，因此恆大集團決定讓恆大健康來參與新能源汽車業務發展。

首款高端車型FF91預計在明年首季實現量產，公司副董事長兼執行董事彭建軍稱，目前FF91的手台白車身已運至美國漢福德生產基地，已正式開始整車組裝工作，各類測試亦在同步推進，公司有信心於明年首季可達到該款車型的量產目標。

另外，Faraday Future計劃未來十年在華東、華西、華南、華北以及華中地區，建設5個研發生產基地，屆時將年產能達到500萬輛。

至於健康板塊和新能源板塊兩大業務未來孰輕孰重，時守明稱並無輕重之分，健康產業將會按照既定規劃繼續推進，相信產業盈利會持續增長，亦會逐步找到改善空間；而新能源汽車板塊，目前屬市場熱點，相信未來發展會有較大空間，預計公司持續投入可在市場佔有不錯份額。

文：鄒舒惠

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