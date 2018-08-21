磐儀攻新零售 台老牌食品零售業者與亞洲最大藥妝店專案入袋

磐儀 (3594) 攻新物流、新零售解決方案，今年分別取得國內老字號食品零售業者以及亞洲最大藥妝店訂單，同時也進軍倉儲、車隊管理解決方案市場。磐儀第二季營收增加，本業轉盈，單季賺逾 500 萬元，稅後 0.27 億元，亦轉虧為盈，EPS 0.44 元。不過因首季每股虧損 0.62 元，累計上半年仍小虧 0.11 億元，每股虧 0.18 元。



該公司將參展 8/29 開展之「2018 台北國際物流暨物聯網展」，展出全方位倉儲、物流、零售和車隊管理解決方案，並結合物聯技術與智慧化應用，促進物流鏈整合的創新升級。



該公司指出，近期產業耕耘的成果包括取得國內一間老字號食品零售業者訂單，磐儀包括 5 吋觸控式手持設備 GT-500 與 Node-Watch 手持設備管理平台，可一次性地滿足這家業者在不同城市的數十家分店管理需求。此外，亞洲最大藥妝店則採用磐儀 8 吋工業級平板電腦 Gladius G0830，作為該集團提升作業效率以及改善客戶服務品質的解決方案。