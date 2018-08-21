鴻海因應減資 上調ECB轉換價格

鴻海 (2317-TW) 為因應減資，今 (21) 日下午公告，將調整海外第一次無擔保可轉換公司債 (ECB) 轉換價格，自原本的新台幣 141.484 元，調整為新台幣 174.355 元。

鴻海先前才因配合除息因此在 7 月將 ECB 轉換價格由 145 元調整為 141.484 元，現因應減資再調整為 174.355 元，鴻海也公告海外第一次 ECB 停止轉換期間自 107 年 8 月 21 日起至 107 年 10 月 25 日止。

鴻海 6 月 22 日的股東會通過辦理現金減資案，現金減資新台幣約 346.57 億元，共銷除股份約 34.65 億股，減資比率 20%；減資後鴻海股數約 138.63 億股，資本額約新台幣 1386.29 億元。

鴻海此次減資將退還股東每股 2 元現金，其中董事長郭台銘持有約 16.21 億股，預計可再領約 32.43 億元。

鴻海規劃減資換票基準日 10 月 25 日，舊股票 10 月 18 日起停止在市場買賣。10 月 21 日起至 10 月 25 日止停止辦理過戶，最後過戶日 10 月 20 日。新股票上市買賣日 10 月 26 日，自新股票上市買賣之日起，原上市買賣舊股票不得作為買賣交割標的。

鴻海第二季營收創高，但獲利指標三率三降，稅後純益創下近 5 年單季新低，單季每股純益 1.01 元；累計上半年每股純益 2.4 元。