磐儀攜手漢威聯合 攻床邊醫療照護市場

IPC 廠磐儀 (3594) 攻智慧醫療，發展床邊醫療照護系統，週五 (27 日) 宣布，與行業解決方案廠商漢威聯合 (Honeywell) 攜手，優化床邊醫療資訊服務系統。磐儀說，雙方結合技術與行業經驗，將 Honeywell 革新型條碼掃描器嵌入磐儀的 18.5 吋全平面無風扇醫療等級資訊系統，能大幅改善了臨床醫護人員在病床旁使用條碼掃描器的成效，以更高效、快速且方便的解決方案，簡化護理工作流程以及提升病床照護品質。



Honeywell 傳感與生產力解決方案事業處 OEM 銷售經理劉育宏指出，N3680 條碼掃描器是來自 Honeywell 的一款革新型且具有完全解碼功能的精實型一維 / 二維掃描引擎。它採用該公司最具代表性的 Adaptus 6.0 解碼性能。他表示，N3680 實現了尺寸、性能和簡易集成的完美平衡，更確保卓越的終端使用者體驗，非常適合對條碼掃描技術的多功能性有要求的各種醫療應用。搭配磐儀的醫療資訊服務系統使用，更能發揮其功能特色。



磐儀董事長李明則指出，隨著物聯網技術與大數據分析的應用興起，迅速帶動醫療產業智慧化。磐儀積極推動智能醫療照護，看好與 Honeywell 合作，共同推出一個完整解決方案。



磐儀說，其床邊醫療資訊系統 M1861 和 M1859 為旗下最受業界青睞的解決方案，並符合國際醫療安規認證，更已獲得全球醫療機構與醫院採用，包括與法國區域型醫院的 HIS 系統進行整合、以及協助美國大型老人養護中心提供優質照護服務等成功應用。

