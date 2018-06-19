聯發科、緯創、康佳之後 磐儀再找大腕奧援 私募案鎖定感測器業者

IPC 廠磐儀 (3594) 週二 (19 日) 召開股東會，通過在 1600 萬股的額度內，辦理私募普通股或海外或國內可轉債，引進策略投資夥伴。這是磐儀繼國內 IC 設計大廠聯發科 (2454) 以及 PC 大廠緯創 (3231) 之後，再度尋求產業大腕奧援的舉措。該公司去年本業陷入虧損，營業虧損達 1.06 億元，但業外因子公司香港磐旭獲得深圳康佳集團溢價入股 2 成而大賺，使全年稅後達 1.43 億元，EPS 2.5 元，股東會通過今年將配發 0.5 元股利，含 0.2 元現金以及 0.3 元股票。而首季營運仍未翻身，每股虧損 0.62 元。



磐儀董事長李明認為，工業物聯網持續快速成長中，異業結盟策略創造新局非常重要，本次私募案，將以能帶動該公司營收成長、拓展市占率的國際海內外商務合作夥伴為對象。



磐儀目前合作夥伴除了聯發科與緯創之外，與聯發科合資成立的子公司磐旭智能已與深圳康佳集團合作，做為大中華區策略聯盟夥伴，將共同深耕中國大陸當地的 NB-IoT 市場。



李明強調，磐儀將持續尋求與各領域夥伴的合作，而就建構 IIoT 生態系的布局來看，感測器業者將是磐儀接下來鎖定的重點合作對象，透過完整生態圈的建置，尋求更強勁的成長。

