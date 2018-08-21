風險情緒好轉？ 銅價連續兩日走升

市場將銅價視為預測全球經濟成長的訊號之一，而投資者擔憂全球貿易戰升溫恐影響經濟，降低對基本金屬的需求，使得銅價連續三週下滑。在美中願意重啟貿易談判之下，緊張局勢稍有緩解，銅期貨價格連續兩日回升。

21 日，美元指數下滑，倫敦 3 個月銅期貨連續兩日價格上漲，突破每公噸 6000 美元關卡，台灣時間下午 3 時許，價格上揚 0.7%，暫報每公噸 6037 美元。倫敦金屬交易所數據顯示，銅價在 15 日下探 14 個月以來的低點，每公噸 5842.5 美元左右。

LME 銅期貨價格走勢

上海期貨交易所 10 月交割的銅期貨價格在上漲 1.3%，收盤價格為每公噸人民幣 4.87 萬 (7084.67 美元)。

上週，土耳其貨幣危機蔓延至新興市場，推升美元，並使人民幣走低，銅價暴跌至低點。倫敦 3 個月銅期在 6 月 7 日達到 4 年高點後，已重挫 18%，本週在人民幣回升，以及市場對中國經濟情緒改善之下，銅價終止連續三週的跌勢。

美國和中國將在 8 月 22 日和 23 日進行貿易談判，儘管美國總統川普在接受《路透社》專訪時表示，他預計美中談判不會有太大進展，但市場對貿易戰的擔憂情緒仍有好轉。

Capital Economics 的商品經濟學家 Simona Gambarini 表示，「因為美中將進行談話，投資者可能認為這是一個好預兆，進入全面貿易戰的風險已轉向」，同時，他認為，上週銅價下調過度。

Jefferies 的分析師 Timothy Ward 亦認同此觀點，他在報告中指出，市場的情緒和投資部位變化太快，太過受宏觀因素所影響，未關注銅實際需求情況。

全球最大的銅礦商之一，智利銅礦商 Antofagasta 執行長 Ivan Arriagada 於週日 (19 日) 接受智利當地媒體訪問時表示，他認為全球貿易仍處緊張局勢，因此銅價未來仍將較為波動。