環保限產帶動 陸黑色系期貨價格屢創新高 股期背離續擴大

在中國環保限產預期下，中國螺紋鋼為代表的黑色系期貨價格屢創新高。反觀 A 股相關類股今年來表現卻持續低迷，相關個股與原物料期貨價格明顯背離。

所謂黑色系期貨，指的是鐵焦煤鋼產業鏈上的品種，主要包括建築常用的螺紋鋼、煉鋼原料的焦煤、鋼鐵工業基本原料的鐵礦石、用於高爐煉鐵的焦炭等。7 月中旬以來，在中國環保限產的預期下，黑色系期貨價格大幅走強。

今 (22) 螺紋主力合約 RB1901 更一度來到 4409 / 噸，創近 7 年新高價。焦炭主力合約 J1901 也在 17 日最高來到 2720 元 / 噸，觸及上市以來高點，較 7 月中旬價格上漲超過 36%。

螺紋主力合約 RB1901 最新走勢 (圖自新浪財經)

以焦炭價格為例，雖然價格不斷攀升，但因為鋼廠獲利水準處在高點，平均每噸獲利還有人民幣 800-900 元，對焦炭漲價接受程度較高。事實上，中國鋼價這輪大漲，主要就是環保限產所推動。尤其近來唐山集中限產風聲再起，明顯影響供給，企業開工率偏低。

根據中國國家統計局數據來看，工業限產、開工情況不是特別好，庫存數據也處於歷史相對低點，都是支撐黑色系商品價格的原因。

值得注意的是，鋼鐵市場傳統的「金九銀十」旺季即將到來，價格是否會再繼續上攻？

歐冶雲商分析師曾節勝認為，目前價格已經在高點，7、8 月市場已經提前透支利多因素，不認為旺季鋼價會有超出預期的表現，提醒市場價格越高，累積的風險就越大。

此外，中國商務部等 9 個部門也在昨天發布進一步規範鋼鐵企業的支持措施，要求不得支持鋼鐵企業新增違規產能

有趣的是，儘管期貨價格走揚，但 A 股相關類股今年以來持續表現低迷，相關個股與原材料期貨價格之間的背離十分明顯。對此寶城期貨金融研究所所長程小勇指出，商品和股市的聯動性並不是很穩定的正相關關係。

以最簡單的邏輯來看，目前前所有上漲的商品都是原材料，對下游企業利潤壓縮明顯。目前受環保限產影響，訂單向大企業流動，規模企業獲利表現比中小企業好。

在此情況下，上游向下游剝削利潤，大企業向中小企業剝削利潤， 因此市場並不認同 A 股鋼鐵類股獲利將維持高點，但對期貨原物料還是歸於基本面的判斷，目前政策環保限產則是最直觀的因素。預計當前股期背離的情況，未來很可能透過商品下跌得到修復。