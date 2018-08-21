數據會說話！川普振興美國鋼鐵業不是隨口說說

上週川普接受媒體訪問時談到，他推動的關稅政策正在拯救美國鋼鐵業，而美國鋼鐵協會近期數據佐證他的說法。6 月份美國鋼廠的鋼鐵出貨量為 790 萬噸，年增 3.2%，今年上半年美國鋼鐵廠出貨量年增 4.1% 達 4730 萬噸，加上本土鋼鐵企業回流投資，都呈現美國鋼鐵產業處於蓬勃發展時期。

美國鋼鐵協會最新數據顯示，6 月份的美國鋼鐵廠的鋼鐵出貨量為 790 萬噸，比 5 月份出貨的 800 萬噸減少 0.8%，但比去年同期增加了 3.2%。

截至今年上半年，美國鋼鐵廠出貨量為 4730 萬噸，較去年同期的 4540 萬噸增加了 4.1%。該協會預估，今年美國鋼鐵產量和去年相比將成長 3.6%。

與 5 月相比，6 月份熱軋鋼出貨量下降了 1%，冷軋鋼出貨量降低 2%，熱浸鍍鋅鋼板則下滑了 2%。

鋼鐵出貨量不僅是產量數據，還是該行業的金融健康指標，反映了鋼鐵製造商實際銷售量。

由於鋼鐵價格保持強勁，加上高度週期性行業正處於繁榮的高原期。鋼鐵定價網站 Steel Benchmarker 預估，美國目前熱軋鋼每噸平均售價為 903 美元，遠高於 2015 年 12 月 14 日最低點，每噸 374 美元。

Steel Benchmarker 顯示，密西西比河以東冷軋鋼捲每噸 994 美元，標準鋼板每噸 974 美元，螺紋鋼每噸 762 美元。

川普表示其推動的關稅政策正在拯救美國鋼鐵業。(圖：AFP)

川普上週接受媒體採訪時表示，推動的關稅政策正在拯救美國鋼鐵業，鋼鐵廠開工顯示他的關稅正在發揮作用，創造了一個「蓬勃發展」的鋼鐵業前景。

川普解釋，目前關稅引發鋼鐵價格可能暫時「稍貴」引起一些經濟學家、共和黨立法者和鋼鐵客戶企業的批評，但最終將提振美國鋼鐵業績。

美國川普推動對進口美國的鋼鐵徵收 25% 關稅，這項保護性關稅有助於振興已衰退數十年的美國鋼鐵行業，許多鋼鐵企業紛紛轉向投資美國本土。

美國鋼鐵 (X-US) 16 日宣布，將對印第安納州蓋瑞一間百年歷史的鋼鐵製造工廠進行重大升級，投資 7.5 億美元，改善工廠環境並提高競爭力，這項投資占美國鋼鐵再造計畫經費的三分之一。

該公司總裁兼執行長 David B. Burritt 間接將這項投資歸功於川普，表示如果沒有「強有力的貿易政策」，這項投資就無法實現，我們正處於美國鋼鐵產業的復興期。