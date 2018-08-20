自馬斯克提私有化以來 特斯拉空軍淨賺12億美元

自從特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克提出公司私有化以來，押注特斯拉股票下跌的投資者似乎笑到了最後，至少目前是這樣。

根據 S3 Partners LLC 的數據表示，在今年 8 月 7 日馬斯克在推特上表明考慮以每股 420 美元的價格將公司私有化，資金也已經確保之後，放空特斯拉的「空軍們」帳面上已經收益高達 12 億美元。

馬斯克這條推文震驚了市場，當天股價飆漲，收盤價在 379.57 美元。不過，美國證券交易委員會介入調查，私有化的資金也讓人產生疑慮，特斯拉股價隨後大跌了 20%。上週五 (17 日) 在馬斯克接受紐約時報採訪後，單日就下滑了 9%。

馬斯克在採訪中表示這是「令人難以忍受的一年」，並指責放空者為特斯拉帶來的壓力很大。

「對於馬斯克以及特斯拉相關長期股東來說不幸的是，特斯拉預期的每股漲到 420 美元的軋空從未實現。」S3 Partners LLC 在報告中表示。

特斯拉的賣空總額達 112 億美元，僅次於中國的阿里巴巴 (BABA-US)。

S3 Partners LLC 在報告中表示，在推文之後，有出現一些空頭回補，但只佔了 4%，有更多的賣空者堅持看空的想法。報告中顯示，賣空者沒有動力來改變他們的部位，除非馬斯克有大動作能夠讓股價飆升到 420 美元。

特斯拉上週五收盤在 305.50 美元，是該股自 8 月 1 日以來的最低點。該公司股價自 2016 年 2 月初以來跌幅超過 14%。該股今年下跌 1.9%，目前 S&P 500 指數上漲 0.33%，道瓊斯工業平均指數上漲 0.43%。