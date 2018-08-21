藥明生物(02269-HK)：期疫苗領域可成為未來新增長點

今日中期業績新聞發佈會上，藥明生物（02269-HK）執行董事兼首席執行官陳智勝稱，期未來公司在中國、美國和歐洲市場的收入佔比分別為40%、40%和20%。其中歐洲市場目前佔銷售收入比重僅5%，陳智勝認為歐洲是一個巨大市場，但由於市場更信賴當地市場的藥企，公司以前並為大力發展該市場，但近幾年公司技術提升至可與當地藥企媲美的水平，未來會大力發展歐洲市場。公司目前實施歐洲市場的本土化策略，在愛爾蘭建設兩個生產基地，將組建700至800人規模的運營團隊，預期收入可達3至4億美元，該工廠計劃於2021年投產。

2018年上半年，公司錄得收益人民幣10.54億元，較去年同期增加61.2%；股東應佔溢利2.5億港元，較去年同期升約1.7倍；毛利增加56.9%至人民幣4.15億元，唯毛利率較去年同期下降1.1個百分點至39.3%。陳智勝稱，公司承諾投資人將在未來保持每年收入增長50%和盈利增長60%。

目前公司有三間工廠已投產，未來在2019年至2022年，公司在全球範圍內將有8建工廠陸續投產。而目前公司手頭項目達187個，希望未來每年能增加40至50個新項目。陳智勝稱屆時22萬升的產能一定不夠用，公司在產能規劃上並非盲目建廠接客戶，而是根據項目發展需求來擴張產能。他又指，公司產能方面的資本利用率在行業內較高，預期未來三年每年將有4億美元固定資產投資。公司今年全年資本開支預計在23億元人民幣左右，上半年實際資本開支約為人民幣6.41億元，公司首席財務官盧韶華稱，餘下資本開支主要將於今年下半年用於8個新廠房的建設等相關工作。

針對此前內地疫苗事件，陳智勝認為這對民生、行業和監管都是悲劇，但疫苗事件的爆發正好可令行業明白醫藥生產質量的重要性，他亦認為公司在生物醫藥的經驗可運用於疫苗生產，期疫苗領域可成為未來公司的新增長點。

而對於內地醫藥行業改革，陳智勝認為老百姓有需求而政府亦重民生，因此看好改革的大趨勢，且長遠來看對生物醫藥板塊的發展並不擔心，至於未來一到兩年改革步伐會否放緩則有待觀望。

文：鄒舒惠

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