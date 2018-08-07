2大內房龍頭財測報喜 恒大上半年大賺1.25倍 碧桂園獲利逾5成

大陸 2 大龍頭內房股中國恒大 (3333-HK) 及碧桂園 (2007-HK) 財測齊報喜。恒大預期截至今年 6 月底止半年淨利潤將按年大幅上升，其中稅後淨利潤預期年增 1.25 倍以上，核心業務淨利潤年增 1 倍以上，而去年同期核心業務利潤為人民幣 273 億元。碧桂園預期截至 6 月底止中期盈利年增不低於 5 成，去年同期盈利人民幣 75.01 億元。

恒大昨 (6) 日發布上半年財測，預期截至今年 6 月底，上半年的稅後淨利潤及核心業務淨利潤將較去年同期大幅上升， 其中稅後淨利潤預期較去年同期增長 125% 以上，核心業務淨利潤預期較去年同期增長 100% 以上。

根據恒大去年上半年業績數據，淨利潤為人民幣 231 億元，核心業務利潤為人民幣 273 億元，即估算今年上半年稅後淨利潤超人民幣 520 億元，核心業務利潤超人民幣 546 億元，有望創下行業最高水平。

恒大表示，增長主要由於集團提升產品品質、增加產品附加值、降低成本費用及增加交樓面積等。同時，管理層預期截至 6 月底公司淨負債率進一步大幅下降，預期將由去年底的 184% 降至 130% 以下。

與此同時，碧桂園亦發布財測，預期上半年淨利潤及股東應佔利潤與去年同期相比將錄得大幅增長。其中，股東應佔利潤與去年同期相比預期將錄得不低於 50% 的增幅。

集團表示，該增幅主要是由於集團於有關期間可確認收入的物業增加，以及該等物業的平均售價及毛利率增長所致。

日前，碧桂園總裁莫斌、副總裁陳斌對集團近期頻頻發生的工程安全事故鞠躬道歉，對工友造成的人身及財產損失致歉。

恒大昨股價收於平盤，報港幣 20.8 元；桂碧園收港幣 10.9 元，上漲 0.18%。

中國恒大股價

碧桂園股價

其它財測報喜個股，石四藥 (2005-HK) 預期截至 6 月底止中期盈利按年升 50% 至 60%，去年同期盈利港幣 2.88 億元，主要由於大輸液銷量及平均售價增加、整體毛利率增加、高利潤率產品帶來更佳的產品組合，以及持續成本控制措施所致。

財測報憂的個股，裕華能源 (2728-HK) 預期截至 6 月底止中期業績由盈轉虧，主要由於能源貿易業務銷售收入減少、融資成本增加，加上集團投資物業並無作出重大重估調整，而去年同期則錄得公允價值利得約港幣 2636 萬元。

白花油 (0239-HK) 預期截至 6 月底止半年盈利年減約 7 成，去年同期為港幣 5020 萬元，主要由於和興產品於今年首 6 個月的銷售收入按年下跌不少於 40%，去年同期為港幣 7440 萬元，以及投資物業的未變現公平值收益下跌所致。該公司預期本月底前公布中期業績。

飛霓控股 (8480-HK) 預期截至 6 月底止中期純利較年跌約 75%，原因是主要客戶因新產品開發而減少對現有產品的定單。