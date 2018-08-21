華潤置地(01109-HK)的2020年目標

華潤置地(01109-HK)集團執行董事兼首席財務官俞建，於8月21日業績記者會上介紹，至2020年，集團目標在營購物中心數目達48個，涉610萬平方米；長租公寓由今年的2萬戶增加至10萬戶；康養業務管理床位由5600張增至1.5萬張；物業管理面積由7200萬方米增至2億方米；物業租金收入提升至100億元(人民幣.下同)。

2018年中期業績，華潤置地股東應佔利潤88.5億元人民幣，同比增長96.1%；若扣除物業評估的應佔利潤為72.8億元，增長151.8%；中期息每股0.11元，升30%。俞建分析，主要受惠於高達70%毛利率的深圳項目結算所帶動；以及去年同期基數較低。

上半年集團毛利率為48%，他估計全年在40% 水平。期內集團淨有息負債率47.2%，較2017年末35.9%顯著上揚，他解釋因為上半年拿地應佔地價513億元，以及期內結算利潤較少所致，預期今年末將降至42%水平；集團會致力維持投資評級在BBB+水平。

市場流動性雖然有所提升，俞建表示地產市場流動性仍然緊張，不過集團在這方面並沒有問題，不少銀行主動提出向集團貸款，而集團融資成本，由2017年的4.16%輕微上升至2018年上半年的4.41%。

集團維持2018年銷售目標為1830億元，上半年完成833億元。於2018年6月末，集團應佔土地儲備4022萬平方米。集團副主席唐勇透露，集團亦有意就分拆物業管理、商業購物中心等業務，於下半年進行探討。

展望內地樓市，集團執行董事謝驥表示，中國嚴謹調控政策下，預期樓價保持平穩，不會大起大落。對於人民幣近期顯著貶值，俞建稱預期人民幣將相對穩定，人民幣每跌5%料會影響集團現金流3、4億元，盈利影響不超逾20億元。

文：周燕芬

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